Milyonlarca memurun dikkatine! Emsal karar verildi

I. ŞİKÂYETİN KONUSU

1. Başvuran ……………….

Sosyal Sigortalar Denetmeni olarak Bolu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde çalışmakta olduğunu, 10.10.2018 tarihinde …………………... San. Ve Tic. Ltd. Şti. ünvanlı firmaya denetim yapmaya gittiklerini, ancak denetim sırasında Bolu Sosyal Güvenlik İl Müdürü ……'nin kendini aradığını ve işyerindeki denetlemeyi bitirmesini söylediğini ancak kendisinin Tutanak tutmaya devam ederek tutanağı tamamladığını, mezkur tutanağın işleme konulmamış olabileceğini öğrendiğini, ayrıca kendisine ait istirahat raporlarının incelendiğini öğrendiğini,

…….. adına kayıtlı küçükbaş hayvan yetiştiriciliği işyeri için düzenlediği …….. sayılı raporun İl Müdürü tarafından ufak düzeltmeler nedeniyle kendine iade edildiği, bu hususun İl Müdürünün kendisi üzerinde psikolojik baskı kurmaya çalıştığının işareti olduğunu,

27.12.2018 tarihinde kronik bel rahatsızlığı nedeniyle aldığı 10 günlük istirahat raporunun İl Müdürü tarafından hakem hastaneye gönderildiği,

Rehberlik faaliyetleri için hazırlanan listede en çok görevin kendisine verildiği, İl Müdürünün diğer personele kendisi hakkında sorular sorduğu,

Ayrıca denetmen ve denetmen yardımcılarının giriş çıkış kayıtlarının istendiği, her personelin ne kadar geç kaldığının hesaplandığı,

Dolayısıyla İl Müdürünün her fırsatta kendisine psikolojik baskı kurmaya çalıştığını 2 / 2 ifade ederek, kendisine uygulanan mobbingin tespit edilmesi ve Sosyal Güvenlik İl Müdürü hakkında soruşturma açılmasını talep etmektedir.

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