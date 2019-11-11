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personel alımı yapacak! TÜBİTAK'a başvuru şartları belli oldu

'de yayımlanan ilana göre, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) ile Test ve Analiz Laboratuvarı (BUTAL) bünyesinde görev yapmak üzere 1 iş yeri hekimi ve 3 araştırmacı uzman personel alınacak. Başvuru şartları da belli oldu.

AA Haberler
Giriş Tarihi: 11.11.2019 11:17 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019 11:17
TÜBİTAK personel alımı yapacak! TÜBİTAK'a başvuru şartları belli oldu

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Marmara Araştırma Merkezi (MAM), Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY) ve Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) bünyesinde görev yapmak üzere 4 memur, 1 büro memuru, 3 şoför ve 1 dağıtıcı alınacak.

Başvurular, kurumun web sayfası üzerinden gerçekleştirilecek.

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TÜBİTAK personel alımı yapacak! TÜBİTAK'a başvuru şartları belli oldu
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