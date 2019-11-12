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personel alımı yapıyor! En az lise mezunu personel alımı için şartlar nelerdir?

Personel alımları devam ediyor. , en az lise mezunu olan ve aktif olarak iş arayanlara istihdam müjdesi verdi. En az lise mezunu personel alımı yapacak olan IKEA'ya başvuru şartları nelerdir? Yaklaşık olarak 10 farklı pozisyon için başvuru yayınlandı. Yayınlanan ilanlarda 'nin birçok yerinde işe alım pozisyonlar açıldığı görülüyor. İşte başvuru şartları ve detaylar...

Giriş Tarihi: 12.11.2019 17:39 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019 17:41
IKEA personel alımı yapıyor! En az lise mezunu personel alımı için şartlar nelerdir?

, personel alımı yapacağını duyurdu. IKEA'nın ilanında başvuru detayları ve şartları belli oldu. IKEA personel alımı için yapılacak olan başvurular nereden ve nasıl yapılacak? İşte personel alımı için başvuru şartları...

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IKEA personel alımı yapıyor! En az lise mezunu personel alımı için şartlar nelerdir?
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