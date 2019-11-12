IKEA personel alımı yapıyor! En az lise mezunu personel alımı için şartlar nelerdir?
Personel alımları devam ediyor. IKEA, en az lise mezunu olan ve aktif olarak iş arayanlara istihdam müjdesi verdi. En az lise mezunu personel alımı yapacak olan IKEA'ya başvuru şartları nelerdir? Yaklaşık olarak 10 farklı pozisyon için işe alım başvuru yayınlandı. Yayınlanan ilanlarda Türkiye'nin birçok yerinde işe alım pozisyonlar açıldığı görülüyor. İşte başvuru şartları ve detaylar...
Giriş Tarihi: 12.11.2019 17:39Güncelleme Tarihi: 12.11.2019 17:41
IKEA, personel alımı yapacağını duyurdu. IKEA'nın işe alım ilanında başvuru detayları ve şartları belli oldu. IKEA personel alımı için yapılacak olan başvurular nereden ve nasıl yapılacak? İşte personel alımı için başvuru şartları...