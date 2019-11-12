Haberler > Memurlar Haberleri > Haberler Haberleri > O ödemelere dikkat! Son ödeme tarihi 30 Kasım!

O ödemelere dikkat! Son ödeme tarihi !

vergisi ödeyenler dikkat! 2019 yılı Emlak Vergisi 2.taksidinin son ödeme tarihinin olduğu hatırlatıldı. Uzmanlar yoğunluk yaşanmaması için ödeme işlemleri için son günün beklenmemesi üzerine uyarılarda bulundu.

İHA Haberler
Giriş Tarihi: 12.11.2019 17:22
O ödemelere dikkat! Son ödeme tarihi 30 Kasım!

Malatya Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nogay, borç ödeme işlemlerinin veznelerde yoğunluk yaşanmaması için son güne bırakılmaması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

Nogay, "Emlak vergisi ile iş yerlerinin çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinin 2019 Yılı 2.taksit ödemelerinin son tarihi 30 Kasım 2019 olarak belirlenmiştir. Vatandaşlarımız ödemelerini Yeşilyurt Belediyesinin MAŞTİ Karşısındaki Hizmet Binası ile Malatya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasındaki tahsilat veznelerimizden ve 'yesilyurt.bel.tr' sitemizdeki e-ödeme sistemi üzerinden 30 Kasım 2019 günü saat 17:00'e kadar yapabilirler. Vatandaşlarımızın bu işlemlerini son güne bırakmadan rahat bir ortamda yapmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

Dul ve yetim aylığı nasıl alınır? Dul ve yetim aylığı alma şartları nelerdir? Kadınlara çift maaş!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
O ödemelere dikkat! Son ödeme tarihi 30 Kasım!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN