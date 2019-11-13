2020 asgari ücret ve AGİ ücreti büyük bir merakla bekleniyor! Asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak?
2020 yılında asgari ücrette ve AGİ'de zam yapılacak. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak? Asgari ücret ve AGİ zam oranları tahmini olarak ne kadar olacak? Zam oranlarını enflasyon da doğrudan etkileyecek. Asgari ücrete yapılacak zam oranının Aralık ayında belli olması bekleniyor. İşte asgari ücret ve AGİ ile ilgili zam oran tahminleri...
Giriş Tarihi: 13.11.2019 17:37Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 17:46