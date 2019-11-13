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Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Çalışanlara ! Vergileri geri alma şartları nelerdir?

Çalışan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren şartları nelerdir? Hangi durumlarda vergiler iade edilebilir? Türkiye'de alanlardan damga vergisi dışında kesinti yapılmıyor. Ancak ikale sözleşmesi tazminatları yani anlaşarak alınan tazminatlar ve işe geri dönüş tazminatlarından gelir vergisi kesiliyor. Bu vergileri devlet iade ediyor. Sabah yazarı bu konudaki soruların cevaplarını yazdı...

FARUK ERDEM FARUK ERDEM Haberler
Giriş Tarihi: 13.11.2019 10:38 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 10:41
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Çalışanlara vergi iadesi! Vergileri geri alma şartları nelerdir?
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Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Çalışanlara vergi iadesi! Vergileri geri alma şartları nelerdir?
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