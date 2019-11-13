Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Çalışanlara vergi iadesi! Vergileri geri alma şartları nelerdir?
Çalışan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren vergi iadesi şartları nelerdir? Hangi durumlarda vergiler iade edilebilir? Türkiye'de kıdem tazminatı alanlardan damga vergisi dışında kesinti yapılmıyor. Ancak ikale sözleşmesi tazminatları yani anlaşarak alınan tazminatlar ve işe geri dönüş tazminatlarından gelir vergisi kesiliyor. Bu vergileri devlet iade ediyor. Sabah yazarı Faruk Erdem bu konudaki soruların cevaplarını yazdı...