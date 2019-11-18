GİMA A.Ş de çalışmış olanlar dikkat!

SORU: Kamu sermayeli Gima A.Ş. de çalışmaktayken 1995 yılında bu kuruluşun kapanması sebebiyle işisz kaldım .Sonrasında benim durumumdaki personel diğer kamu kurumlarına nakledilmişti.Bende yarar lanmak istiyorum Nerey başvurmam gerekir?

CEVAP: Bilindiği üzere özelleştirme uygulamaları sonucunda işsiz kalanların kamu kurumlarına nakil hakkına sahip olup olmadığını ilgili mevzuatı çerçevesinde belirlemeye Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yetkili olduğundan öncelikle bu İdareye başvurmanız gerekmektedir