Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak" suçu olan kişi memur olabilir mi?

Soru: Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak" suçundan uyuşturucu tedavisi veya denetimli serbestlik tedbirine hükmedilmiş ve yine aynı suçtan anılan Mahkeme tarafından 10 ay hapis cezası ve infaz süresince kamu hizmetlerinden yasaklılığına hükmedilen personel hakkında ne yapmamız gerekiyor?

CEVAP:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddenin (A) bendinin beşinci fıkrasında "Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten islenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak." hükmü ve sekizinci fıkrasında ise "Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak" hükmüne yer verilmiştir. Ayrıca, 14/02/2000 tarihli "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği"nin "Kapsam" başlıklı 2 nci maddesinde, "Bu Yönetmelik; yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları halinde Devletin güvenliğinin, iç ve dış menfaatlerinin, ulusal varlığın ve bütünlüğün zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgeleri, bunların toplanmasını ve işlemini yürüten bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili birim ve kısımlarının belirlenmesini, Türk Silahlı Kuvvetlerinde, emniyet ve istihbarat teşkilatlarında, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışacak personeli, ilk defa veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacakları ayrıca bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatlarında sürekli görevlendirilecek bütün personel için yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının esas ve usullerini, bunu yapacak mercileri, hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak gizlilik dereceli yerlerde çalışan kamu personeli ile meslek grupları ve üst kademe yöneticilerini kapsar." hükmü, "Değerlendirme" başlıklı 15 inci maddesinde, "Yaptırılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda elde edilen verilerin değerlendirilmesi amacıyla gerektiğinde kişinin gizlilik dereceli birim, kısım ve gizlilik dereceli yerler ile askeri, emniyet ve istihbarat teşkilatları, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalıştırılıp çalıştırılmamaları, yer değiştirerek bu görevlere devam edip etmemeleri ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı gibi hususları incelemek ve sonucunu sorumlu amirin takdirine sunmak üzere; bakanlıklarda görevlendirilecek bakan yardımcısının, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında en üst amirin, üniversitelerde rektörün, illerde valinin başkanlığında, personel birim amiri, hukuk müşaviri ve varsa güvenlik işlerinden sorumlu birim amirinden oluşan değerlendirme komisyonu kurulur. Cumhurbaşkanlığında kurulacak Değerlendirme Komisyonu İdari İşler Başkanının görevlendireceği bir üst kademe yöneticisinin başkanlığında belirlenecek genel müdürlerin katılımıyla oluşur.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde ise bu Komisyonun oluşumu kendi yönergeleri ile belirlenir. Değerlendirme Komisyonunun çalışma tutanakları ve kararları gizlidir." hükmü belirtilmiştir. Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; -İlgilinin almış olduğu mahkûmiyetlerin 657 sayılı Kanunun 48/A-5 inci maddesi uyarınca atanmasında bir engel bulunmadığı, -Diğer taraftan, ilgili hakkında yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının ilgilinin atanmasına engel teşkil edip etmeyeceği hususunun ise Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 15 inci maddesine istinaden kurulacak Değerlendirme Komisyonu marifetiyle değerlendirilmesinin uygun olacağı belirtiliyor.