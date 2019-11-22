Sabah memurlar: Adalet Bakanlığında çalışan İnfaz ve Koruma Baş memurları dikkat!

15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik"in 2'nci maddesinde, bu Yönetmeliğin, özel kanunlardaki düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla; 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hükmü yer almaktadır. Aynı Yönetmeliğin Ek 1'inci maddesinde ise, kurumların aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara naklen atama yapabileceği düzenlenmiştir. 28/10/2005 tarihli ve 25980 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin hizmet gruplarının sayıldığı 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde "Yönetim Hizmetleri Grubu"

1) Ceza infaz kurumu müdürü, denetimli serbestlik müdür yardımcısı,

2) İdare memuru, şef,

3) İnfaz ve koruma başmemuru" olarak sayılmış, bu unvanlardan şef unvanına atanabilmek için;

"1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) Eğitim uzmanı, psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog, öğretmen olarak toplamda en az üç yıl veya infaz ve koruma başmemuru, ambar memuru, cezaevi kâtibi, infaz ve koruma memuru, memur, santral memuru, satın alma memuru, sağlık memuru, şoför, tahsildar, teknisyen, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama kontrol işletmeni ve veznedar unvanlarında toplam beş yıl hizmet süresi bulunmak,

3) Düzenlenmişse, son beş yıla ait müfettiş ve kontrolör hâl kâğıtlarının en az yarısından iyi not almak" şartlarının aranacağı; infaz ve koruma başmemuru kadrosuna atanabilmek için ise;

"1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) İnfaz ve koruma memuru unvanında en az üç yıl hizmet süresi bulunmak,

3) Düzenlenmişse, son beş yıla ait müfettiş ve kontrolör hâl kâğıtlarının en az yarısından iyi not almak" şartlarının aranacağı hüküm altına alınmıştır. Aynı Yönetmeliğin görev grupları arasındaki geçişin düzenlendiği 23'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde ise "Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, Kurumda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir." hükmüne yer verilmiştir.

Sonuç olarak; Mezkûr hükümler uyarınca, geçiş yapmak istediği kurumların görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliklerinde İdari Hizmetler Grubunda yer alan unvanlara veya daha alt unvanlara ilgili unvanlar için aranılan öğrenim, sertifika vb. şartlara sahip olması halinde naklen atanmak üzere müracaat etmesinin mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir.