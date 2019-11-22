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Sabah memurlar: yardımcısı,aşçı ve bahçıvan kadrosuna atananlar dikkat!

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamında hakkından yararlanan hak sahiplerinden (malul ve gaziler) yardımcı hizmetler sınıfındaki yardımcısı, aşçı, bahçıvan vb. kadrolarda görev yapan personelin söz konusu Kanun uyarınca geçici 18 inci maddesine istinaden kadro unvanlarının memur olarak değiştirilmesi mümkün mü? Sabah memurlar cevaplıyor

FARUK ERDEM FARUK ERDEM Haberler
Giriş Tarihi: 22.11.2019 11:21 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019 11:21
Sabah memurlar: Teknisyen yardımcısı,aşçı ve bahçıvan kadrosuna atananlar dikkat!

3713 sayılı Kanuna 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Kanunun 52 nci maddesi ile eklenen geçici 18 inci maddede; "Bu Kanunun ek 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde sayılan maluller ile 670 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesine göre tazminat hakkından yararlandırılanlardan bizzat istihdam hakkından yararlanarak bu maddenin yayımı tarihinden önce hizmetli unvanlı kadro ve pozisyonlara atanan ve halen bu unvanda görev yapanların bu maddenin yayımını takip eden ayın 14'ü itibarıyla kadro ve pozisyon unvanları başka bir işleme gerek kalmaksızın memur olarak değiştirilmiş sayılır." hükmüne yer verilmiştir.

Bu itibarla, söz konusu hükümde sadece hizmetli unvanlı kadro ve pozisyonlara atananlardan bahsedilmesi sebebiyle yardımcı hizmetler sınıfındaki teknisyen yardımcısı, aşçı, bahçıvan vb. kadrolarda görev yapanların yukarıdaki hüküm kapsamında değerlendirilemeyecektir.

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Sabah memurlar: Teknisyen yardımcısı,aşçı ve bahçıvan kadrosuna atananlar dikkat!
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