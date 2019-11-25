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Sabah memurlar: Sağlık Bakanlığında sağlık memuru olanlar dikkat!

Sağlık Bakanlığında sağlık memuru olarak görev yapan ve sağlık meslek lisesi mezunu olan bir personelin bakanlıklarda genel idare hizmetleri sınıfında yer alan bir kadroya naklen geçmesi mümkün mü? Sabah memurlar cevaplıyor

FARUK ERDEM FARUK ERDEM Haberler
Giriş Tarihi: 25.11.2019 11:00 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019 11:01
Sabah memurlar: Sağlık Bakanlığında sağlık memuru olanlar dikkat!

15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik"in 2'nci maddesinde, bu Yönetmeliğin, özel kanunlardaki düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla; 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dâhil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, sağlık memuru unvanlı kadrodan idari hizmetler grubunda yer alan bilgisayar işletmeni, daktilograf, memur, santral memuru unvanlı kadrolara atanmanın görevde yükselme mahiyetinde bir atama olmaması sebebiyle, sağlık memuru unvanında görev yapan ilgilinin, mevzuatta ilgili unvanlar için aranılan öğrenim, sertifika gibi şartları taşıması kaydıyla idari hizmetler grubunda yer alan unvanlara genel hükümler çerçevesinde atanabilmesinin Kurumlarının takdirinde bulunmaktadır.

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Sabah memurlar: Sağlık Bakanlığında sağlık memuru olanlar dikkat!
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