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Emekliye ikramiyesine zammı! Emekliye yeni yılda 2243 TL !

Milyonlarca emekli yeni yılda yapılacak zamma odaklandı. Yeni yılda oranına göre emekli maaşlarına yapılacak. Enflasyon zammı aynı zamanda emekli ikramiyelerine de yansıyacak. Peki yeni yılda emekli maaşları ve emekli ikramiyeleri ne kadar olacak? İkramiyeler bin 121 liraya çıkabilecek, emekliler 2020'de 2 bin lira yerine 2 bin 243 lira alabilecek. İşte emekli maaşları ve emekli ikramiyeleri hakkındaki gelişmeler ve detaylar...

Giriş Tarihi: 28.11.2019 09:22
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Emekliye ikramiyesine enflasyon zammı! Emekliye yeni yılda 2243 TL zam!
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