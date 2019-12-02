Sabah memurlar: 4/B'li personel dikkat!

06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın 3 üncü maddesi; "Sözleşmeli personelin ücreti; pozisyon unvanı, bu unvana ilişkin eğitim düzeyi, kurumunda aynı pozisyon unvanında geçen hizmet süresi dikkate alınarak tespit edilir." hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm çerçevesinde,657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre hemşire unvanlı pozisyonunda istihdam edilen sözleşmeli personelin, kurumunda geçirdiği hizmet süresi dikkate alınarak ücretin değişebileceği, aynı pozisyon unvanında eğitim durumuna bağlı olarak değişiklik yapılmadan ücrette değişiklik yapılamayacağı değerlendirilmektedir.