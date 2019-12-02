Sabah memurlar: 4/B'li personel dikkat!

06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın 3 üncü maddesi; "Sözleşmeli personelin ücreti; pozisyon unvanı, bu unvana ilişkin eğitim düzeyi, kurumunda aynı pozisyon unvanında geçen hizmet süresi dikkate alınarak tespit edilir." hükmü yer almaktadır.
Yukarıda yer verilen hüküm çerçevesinde,657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre hemşire unvanlı pozisyonunda istihdam edilen sözleşmeli personelin, kurumunda geçirdiği hizmet süresi dikkate alınarak ücretin değişebileceği, aynı pozisyon unvanında eğitim durumuna bağlı olarak değişiklik yapılmadan ücrette değişiklik yapılamayacağı değerlendirilmektedir.