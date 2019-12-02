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: Milyonlarca memuru ilgilendiriyor!

0-6 yaş çocuklara harcırah ödenir mi? milyonlarca memuru ilgilendiren konuyu açıklıyor.

FARUK ERDEM FARUK ERDEM Haberler
Giriş Tarihi: 2.12.2019 17:36 Güncelleme Tarihi: 2.12.2019 17:38
Sabah memurlar: Milyonlarca memuru ilgilendiriyor!

6245 sayılı Harcırah Kanununun 9 uncu maddesinde naklen veya tahvilen başka bir mahalle gönderilenlere, bu tayinleri sırasında mezunen başka bir mahalde bulunsalar dahi, eski memuriyet mahallerinden yeni memuriyet mahalline kadar sürekli görev yolluğu verileceği, 10 uncu maddesinde de, yurt içindeki sürekli bir göreve naklen atanan memur ve hizmetlilere yol gideri, gündelik, aile gideri ve yer değiştirme giderinin birlikte verileceği hükme bağlanmıştır.

Bu hükümlere göre, sürekli görev yolluğu bir göreve naklen atanan memur ve hizmetlilere eski memuriyet mahallinden yeni görev mahallerine kadar kendilerine ve aynı zamanda aile fertlerine ait ev eşyalarının taşıtılmasına ve diğer zorunlu giderlerine karşılık verilmektedir.

Öte yandan, anılan Kanunun 3 üncü maddesinin (e) bendinde aile fertleri, memur ve hizmetlinin, harcırah verilmesini gerektiren olay sırasında evlilik bağıyla bağlı olduğu eşi ile bakmakla yükümlü olduğu usul ve füruu ve erkek ve kız kardeşleri şeklinde tanımlanmıştır.

Görüleceği üzere, 6245 sayılı Kanunda bakmakla yükümlü olunan çocukların yaşına dair bir sınırlama yapılmamaktadır. Bu itibarla, Harcırah Kanunu uyarınca müstehak olmaları halinde 0-6 yaş arasındaki çocuklar için de harcırah ödenmesi mümkün bulunmaktadır.

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Sabah memurlar: Milyonlarca memuru ilgilendiriyor!
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