Yarın engelli kamu çalışanları izinli mi? 3 Aralık Dünya Engelliler Günü engelli çalışanlara tatil mi?

Yarın engelli çalışanlar izinli mi sorusu internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Bu özel ve anlamlı günde bu durumla karşı karşıya olan vatandaşlara farkındalık yaratmak adına her yıl etkinlikler düzenleniyor. İzin haklarının olup olmadığını araştıran kişiler için sabah.com.tr olarak sizlere bu başlık altında tüm detayları derledik. Peki, yarın 3 Aralık engelli memura tatil mi? Engelli kamu görevlileri yarın izinli mi olacak? Detaylar haberimizde…

3 ARALIK ENGELLİLER GÜNÜ ENGELLİ ÇALIŞANLARA TATİL Mİ?

Kamu kurum ve kuruluşlarında engelli olarak çalışanlar ile ilgili 2002/58 sayılı Başbakanlık Genelgesi yayımlanmıştı.

Genelgenin 3 No'lu bölümü şu şekildedir:

3- Ulusal düzeyde kabul edilen 10-16 Mayıs Sakatlar Haftasının ilk günü ile 3 Aralık Dünya Özürlüler Gününde, özürlülere yönelik faaliyet gösteren Konfederasyon, bağlı federasyonlar ve derneklerin kamu görevlisi olan yönetim kurulu üyeleri ile kamuda görev yapan tüm özürlüler idari izinli sayılacaktır.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle valiliklerce okulların tatil edilmesi halinde aynı bölgedeki kamu görevlisi özürlüler, ayrıca bir talimat ve talebe gerek kalmadan, belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaktır.

Bu bağlamda; yarın yani 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, Genelge hükmü gereğince kamuda çalışan tüm engelliler idari izinli sayılacaktır.