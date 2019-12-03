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Sabah memurlar: Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! O ücret ödeniyor mu?

Geçici görevlendirmelerde havaalanı ile ikametgah arasında mutlaka HAVAŞ otobüsleri mi kullanılmalı yoksa taksi ücreti de ödenebilir mi? Sabah memurlar cevaplıyor

FARUK ERDEM FARUK ERDEM Haberler
Giriş Tarihi: 3.12.2019 15:11 Güncelleme Tarihi: 3.12.2019 15:15
Sabah memurlar: Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! O ücret ödeniyor mu?

6245 sayılı Harcırah Kanununun 14. maddesinde yer alan "Aşağıda gösterilen memur ve hizmetlilere muvakkat vazife harcırahı olarak yol masrafı ve yevmiye verilir ve hamal (cins ve adedi beyannamede gösterilmek üzere) bagaj ve ikamet ve vazife mahalli istasyon, iskele veya durak arasında nakil vasıtası masrafı da ayrıca tediye olur." hükmü gereği geçici görev ile memuriyet mahalli dışına görevlendirilenlere ikametgah veya vazife mahalli ile otogar, istasyon veya iskele arasındaki taksi ücretinin ödeneceği hüküm altına alınmıştır.

Ancak, geçici görevin ifası sırasında şehir içinde kullanılan taksi ve benzeri nakil vasıtası ücretlerinin ödenmesine cevaz verilmemiştir. Burada ki söz konusu taksi ücreti geçici görevin ifası sırasındaki şehir içi taksi ücreti değil, ikametgah veya vazife mahalli ile havaalanı arasındaki taksi ücreti olduğundan ödenmesi mümkün görülmektedir. Sayıştayın 18.03.2008 tarihli ve 30013 Tutanak Nolu Temyiz Kurulu Kararında da 6245 sayılı Harcırah Kanununun 14'üncü maddesi uyarınca; geçici görev ile memuriyet mahalli dışında görevlendirilenlere havaalanı ile ikametgah ve ikametgah ile
havaalanı arasındaki taksi ücretinin ödenmesi gerekeceği ifade edilmiştir.

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Sabah memurlar: Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! O ücret ödeniyor mu?
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