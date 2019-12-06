Haberler > Memurlar Haberleri > Haberler Haberleri > MİLYONLARCA ÇALIŞANI İLGİLENDİRİYOR! MESAİ SAATLERİ DIŞINDA...

MİLYONLARCA ÇALIŞANI İLGİLENDİRİYOR! MESAİ SAATLERİ DIŞINDA...

Çalışanlar dikkat! Mesai saatleri haricinde düzenlenen toplantıya katılmamak disiplin suçu teşkil etmez. Gerçekleştirilen okul aile birliği genel kurul toplantısına katılmadığı gerekçesiyle disiplin cezasıyla tecziye edilen bir çalışan adına açılan davada, mahkeme, çalışanın kendisine bir gün önce bildirilen ve mesai saatleri dışında gerçekleştirilen toplantıya katılmamasında kusurlu davrandığından bahsedilemeyeceği gerekçesiyle işlemin iptaline karar verdi.

Giriş Tarihi: 6.12.2019 10:41 Güncelleme Tarihi: 6.12.2019 10:48
MİLYONLARCA ÇALIŞANI İLGİLENDİRİYOR! MESAİ SAATLERİ DIŞINDA...

Erzurum 1. İdare Mahkemesi, "Millî Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği'nin 9. maddesinde genel kurul toplantılarının yeri, zamanı ve gündeminin en az 15 gün öncesinden üyelere bildirilmesinin düzenlendiği, davacıya ise bildirimin toplantıdan bir gün öncesinde yapıldığı görüldüğünden, davacının kendisine bir gün öncesinde bildirilen ve mesai saatleri dışında Cumartesi günü gerçekleştirilen toplantıya katılmamasında kusurlu davrandığından bahsedilemeyeceği anlaşıldığı" gerekçesiyle dava konusu disiplin cezasıyla tecziye edilme işlemini hukuka aykırı buldu.

Söz konusu karar, ilgili mevzuatında katılım için bildirim/çağrı süresi aranan toplantı, çalıştay vb. etkinlikler için emsal niteliğindedir. Kararda bir başka emsal niteliğindeki husus ise mesai saatleri haricinde yapılan toplantılara yönelik tespittir. Mahkeme, mevzuatı gereği toplantıya davet süresine uyulmamasının yanı sıra toplantının mesai saati dışında hafta sonunda düzenlenmesini de hukuka aykırı bulmuştur.

MAHKEMENİN KARARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı personel alacak! Başvuru şartları belli oldu mu?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
MİLYONLARCA ÇALIŞANI İLGİLENDİRİYOR! MESAİ SAATLERİ DIŞINDA...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN