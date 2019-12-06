MİLYONLARCA ÇALIŞANI İLGİLENDİRİYOR! MESAİ SAATLERİ DIŞINDA...

Erzurum 1. İdare Mahkemesi, "Millî Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği'nin 9. maddesinde genel kurul toplantılarının yeri, zamanı ve gündeminin en az 15 gün öncesinden üyelere bildirilmesinin düzenlendiği, davacıya ise bildirimin toplantıdan bir gün öncesinde yapıldığı görüldüğünden, davacının kendisine bir gün öncesinde bildirilen ve mesai saatleri dışında Cumartesi günü gerçekleştirilen toplantıya katılmamasında kusurlu davrandığından bahsedilemeyeceği anlaşıldığı" gerekçesiyle dava konusu disiplin cezasıyla tecziye edilme işlemini hukuka aykırı buldu.

Söz konusu karar, ilgili mevzuatında katılım için bildirim/çağrı süresi aranan toplantı, çalıştay vb. etkinlikler için emsal niteliğindedir. Kararda bir başka emsal niteliğindeki husus ise mesai saatleri haricinde yapılan toplantılara yönelik tespittir. Mahkeme, mevzuatı gereği toplantıya davet süresine uyulmamasının yanı sıra toplantının mesai saati dışında hafta sonunda düzenlenmesini de hukuka aykırı bulmuştur.

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