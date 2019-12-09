e-KPSS engelli memur atamaları ne zaman? Bakan Selçuk açıkladı! İşte e-KPSS engelli memur atama tarihi

E-KPSS engelli memur ataması kurası için vatandaşlar araştırmalara başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise geçtiğimiz günlerde müjdeyi verdi. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı her yıl Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenmeye devam ediyor. Başvuru yapan adaylar ise atama tarihlerini bekliyor. Peki, E-KPSS engelli memur ataması kuraları ne zaman yapılacak? E-KPSS atamaları hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar…

e-KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından EKPSS memur atamalarına ilişkin kılavuzun bugün içerisinde yayımlanacağı duyurulmuştu. 11 Aralık 2019 tarihinde tercihlerin alınmaya başlanacağı tercihlerin alınmasının ardından ise Aralık ayı sonunda kura işlemlerinin gerçekleştirilmesi bekleniyor.

2020 e-KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

2020 EKPSS başvuruları 24 Ocak-12 Şubat 2020 tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden veya ÖSYM büroları aracılığı ile alınacak. Sınav başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için geç başvurular 11-12 Mart tarihleri arasında alınacak.

e-KPSS ATAMALARI EN SON NE ZAMAN YAPILMIŞTI?

En son 22 Nisan 2018 tarihinde yapılan EKPSS Başvuruları 6-21 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılmıştı. Sınava geç başvuru tarihi 13-14 Mart 2018 olarak belirlenmişti. 2018 EKPSS Sonuçları 17 Mayıs 2018 tarihinde açıklanmıştı. 2017 yılı EKPSS Yerleştirme Takvimine göre tercihler 12-21 Temmuz 2017 tarihleri arasında alınmıştı. 2018/1 EKPSS Tercih Takvimine göre tercihler 8-16 Mart 2018 tarihleri arasında yapılmıştı. 2018/2 EKPSS Tercihleri 29 Kasım - 7 Aralık 2018 tarihleri arasında yapılmıştı. Tercih Kılavuzda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacaktır.

2020 e-KPSS SINAVI NE ZAMAN?

2020 e-KPSS sınavı 27 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.