Sabah memurlar: Harcırah için zamanaşımı süresi ne kadardır?

6245 sayılı Harcırah Kanununun "Harcırah alabilmek için müracaat müddeti" başlıklı 56 ncı maddesinde;

"a) Açıkta kalan ve vekalet emrine alınan memurlara vazifelerinden ayrıldıkları;

b) İşten el çektirilmek suretiyle vekalet emrine alınan memurlardan men'i muhakeme kararı alan veya beraat edenler veyahut haklarındaki takibat afla ortadan kaldırılanlara, haklarında verilen kararın kesbi katiyet ettiği; tarihlerinden itibaren 6 ay zarfında müracaat edenlere bu kanuna göre müstehak oldukları harcırah verilir…." denilmek suretiyle, yalnız mezkur (a) ve (b) bentlerinde belirtilen haller için 6 aylık hak düşürücü bir süre belirlenmekte, bu haller dışındaki harcıraha müstehak olunan diğer durumlar için ise özel bir başvuru süresi düzenlenmemektedir.

Bu itibarla, Harcırah Kanununun 56 ncı maddesinin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen haller hariç olmak üzere, harcıraha müstehak memur ve hizmetliler ile diğer görevlilerden 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi kurumlarda çalışanlara, anılan Kanunun 34 üncü maddesi gereğince 5 yıl içinde harcırah talep etmeleri halinde, harcıraha müstehak oldukları tarihteki gündelikleri esas alınarak harcırahlarının ödenmesi mümkün bulunmaktadır.