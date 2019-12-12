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Son dakika: 8.845 sözleşmeli sağlık personeli ilanı ve ayrıntıları Sabah Memurlar'da

taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı () sonucuna göre tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 8.845 sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır. Son dakika açıklamasıyla yapılan ilanın detayları belli oldu.

Giriş Tarihi: 12.12.2019 13:50 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019 15:16
Son dakika: 8.845 sözleşmeli sağlık personeli ilanı ve ayrıntıları Sabah Memurlar'da

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının bulunduğu KPSS-2019/7 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır.

Tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS Lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans sınav sonuçları kullanılacaktır.

Adaylar tercihlerini, 13 – 19 Aralık 2019 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecektir. ÖSYM'ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır.

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Sabah memurlar: KPSS yerleştirmelerine başvuracaklar dikkat!

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Son dakika: 8.845 sözleşmeli sağlık personeli ilanı ve ayrıntıları Sabah Memurlar'da
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