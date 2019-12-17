Son dakika haberi: Kalkınma ajanslarına 191 personel alınacak! Personel alımı başvuru şartları belli oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2020 yılında kalkınma ajanslarına 191 yeni personel alınacağını belirterek, "İnsan kaynaklarımızı güçlendirecek bu yeni adımımız, kalkınma ajanslarına taze kan olacak." ifadesini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kalkınma ajansları gelecek yıl personel alımı yapacak. Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bakan Varank, kalkınma ajanslarının bakanlığının koordinasyonunda faaliyet gösterdiğini ve alınacak 191 yeni personelin 125'inin uzman pozisyonunda görev yapacağını bildirdi.