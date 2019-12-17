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Son dakika haberi: Kalkınma ajanslarına 191 personel alınacak! başvuru şartları belli oldu

Kalkınma ajansları 191 yapacağını duyurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı , "İnsan kaynaklarımızı güçlendirecek bu yeni adımımız, kalkınma ajanslarına taze kan olacak" dedi. Yapılan son dakika açıklamasının detayları...

AA Haberler
Giriş Tarihi: 17.12.2019 10:21 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 12:00
Son dakika haberi: Kalkınma ajanslarına 191 personel alınacak! Personel alımı başvuru şartları belli oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2020 yılında kalkınma ajanslarına 191 yeni personel alınacağını belirterek, "İnsan kaynaklarımızı güçlendirecek bu yeni adımımız, kalkınma ajanslarına taze kan olacak." ifadesini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kalkınma ajansları gelecek yıl yapacak. Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bakan Varank, kalkınma ajanslarının bakanlığının koordinasyonunda faaliyet gösterdiğini ve alınacak 191 yeni personelin 125'inin uzman pozisyonunda görev yapacağını bildirdi.

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Son dakika haberi: Kalkınma ajanslarına 191 personel alınacak! Personel alımı başvuru şartları belli oldu
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