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SAGE, personel alımı yapacak! Personel alımı için başvuru şartları belli oldu

, personel alımı yapacağını duyurdu. TÜBİTAK Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından, mesleki ve teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun 29 kişi edilecek. TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları da belli oldu.

AA Haberler
Giriş Tarihi: 17.12.2019 10:35 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 11:58
TÜBİTAK SAGE, personel alımı yapacak! Personel alımı için başvuru şartları belli oldu

Enstitünün internet sitesinde yer alan duyuruya göre, malzeme ve ileri üretim teknolojileri, güç ve batarya, mekanik üretim bütünleme, sayısal elektronik tasarım, elektronik üretim ile pilot üretim planlama ve alt yüklenici yönetim birimlerinde çalışmak üzere meslek lisesi ve dengi okuların ilgili bölümlerinden mezun 29 personel alınacak.

Usta pozisyonunda istihdam edilecek personellerin görev yeri Ankara olacak. Başvuruda bulunacak adayların 25 yaşından gün almamaları ve en az 2 yıl mesleki tecrübeye sahip olmaları gerekecek.

Başvurular "kariyer.sage.tubitak.gov.tr" adresinden 30 Aralık'a kadar yapılabilecek.

- BAKAN VARANK SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da enstitünün söz konusu ilanını Twitter hesabından "Ülkemiz savunma sanayi sektörüne katkıda bulunacak meslek lisesi mezunu arkadaşlar arıyoruz." notuyla paylaştı.

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TÜBİTAK SAGE, personel alımı yapacak! Personel alımı için başvuru şartları belli oldu
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