Sabah memurlar: Seçilemeyen belediye başkan adayları dikkat!

2 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 maddesinin birinci fıkrasında, "Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kurum ve kuruluşlarının; memur ve öğretim elemanı kadrolarına açıktan veya diğer kurum ve kuruluşlardan nakil suretiyle yapabilecekleri yıllık atama sayısı, bu sayı sınırlamasına tabi tutulmayacak atamalar ile uygulamaya ilişkin hususlar, öğretim elemanları için Yükseköğretim Kurulunun görüşü alınmak suretiyle, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının müşterek teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca belirlenir." hükmü yer almaktadır.

Bu maddeye istinaden yayımlanan 04/02/2019 tarihli ve 2019/47 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile kapsama dahil kamu idare kurum ve kuruluşlarının açıktan veya nakil suretiyle yapabilecekleri atama sayıları belirlenmiştir. Mezkur Karar'da mahalli idare seçimlerinde aday olup seçilemeyen belediye başkanlarının atamaların yapılması halinde tahsis edilen kontenjan sayılarından düşülmeyeceğine ilişkin istisnai bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Diğer taraftan, 18/1/1984 tarihli ve 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun ek 3 üncü maddesinde, "Subaylar, astsubaylar, hakimler ve savcılar ile yüksek yargı organları mensupları hariç olmak üzere, kamu kurumları ile kamu kurumu niteliğinde bir kuruluşta memur veya kadrolu işçi olarak çalışmakta iken bu görevinden ayrılarak Belediye Başkanı seçilmiş olup da yeniden aday olamayan veya seçilemeyenler, hizmet süreleri itibariyle veya yaş haddi nedeniyle emekliliğe hak kazanamamış olmaları kaydıyla, seçimlerin kesin sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca ilanını takip eden iki ay içinde daha önceki kurumlarının bağlı bulunduğu bakanlığa başvurmaları halinde eski görevlerine veya istifa ettikleri tarihteki kurumun özelliği ve niteliğine uygun eşdeğer bir göreve atanabilirler. Ancak yargı kararı ile belediye başkanlığı görevi sona erenler ve istifa edenler hakkında bu hüküm uygulanmaz." hükmü yer almaktadır.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un Ek 7. maddesinde ise "Yüksek mahkeme üyeleri, hâkimler, savcılar ve bu meslekten sayılanlar ile Subay ve Astsubaylar hariç olmak üzere; milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde aday ve aday adayı olan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri, adaylığı veya seçimi kaybetmeleri halinde, Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takip eden bir ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla eski görevlerine veya kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve dönebilirler." hükmü yer almaktadır.

Görüldüğü üzere, 298 sayılı Kanunun mezkur maddesinde, aday ve aday adayı olan Devlet memurlarının durumu düzenlenmiş olup, adaylığı veya seçimi kaybetmeleri halinde belirlenen süre içerisinde atamalarının yapılması gerekmektedir. Nitekim Danıştay 12. Dairesinin E:2015/271,K:2015/3748 sayılı ve 09/06/2015 tarihli kararında; 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un Ek 7. maddesi uyarınca seçimlerde aday ve aday adayı olup, adaylığı veya seçimi kaybeden kamu görevlilerinin görevlerine dönmeleri hususunda idarelerin bağlı yetki içinde bulunduğu, ancak bu kişilerin eski görevlerine bu kadronun boş olması halinde dönebilecekleri, aksi halde eş değer başka bir kadroya atamalarının yapılabileceği belirtilmiştir.

Ancak, genel seçimlerde aday olan ve seçilerek yasama üyesi olanların tekrar memuriyete atanması 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi kapsamında yapılmakta olup; mezkur maddeye konulan "Yasama görevinde veya bakan olarak geçirilen her yıl bir kademe ilerlemesi ve her iki yıl bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir." hükmü de bunu destekler mahiyettedir. 298 sayılı Kanunun aksine 2972 sayılı Kanunun ek 3. maddesi, belediye başkanı olarak seçilen ve memuriyetle bağı kopanların tekrar atanabilmesine ilişkin bir düzenleme getirmektedir.

Bu itibarla, mahalli idareler seçimlerinde tekrar aday olup seçilemeyen belediye başkanı olan ilgilinin atamasının yapılabileceği, bu şekilde yapılacak atamaların, 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (I) sayılı cetvellerde yer alan kadrolar hariç olmak üzere, her yıl için belirlenen açıktan veya diğer kurum ve kuruluşlardan nakil suretiyle yapabilecekleri yıllık atama sayısından düşülmesi gerektiği değerlendirilmektedir.