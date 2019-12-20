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SON DAKİKA: Personel alımları devam ediyor! Dışişleri ve yapacak!

Bakanlıklar personel alımlarına devam ediyor. Personel alımlarına kimler başvurabilir? Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı ile toplam 46 uzman yardımcısı istihdam edecek. başvuru şartları belli oldu mu? Yapılan son dakika duyurusuna göre personel alımı için gerekli olan şartları da belli oldu. Ayrıca yazılı sınav tarihleri de açıklandı. İşte personel alımları için detaylar...

AA Haberler
Giriş Tarihi: 20.12.2019 11:25 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 11:26
SON DAKİKA: Personel alımları devam ediyor! Dışişleri ve Sağlık Bakanlığı personel alımı yapacak!

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığının merkez teşkilatında görev yapmak üzere yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre 22 Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcısı alınacak.

BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?

Başvuruda bulunacak adayların en az 4 yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme, Veteriner ve İletişim Fakülteleri ile fakültelerin Avrupa Birliği, Gıda Mühendisliği bölümleri ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakültelerden mezun olması isteniyor.

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SON DAKİKA: Personel alımları devam ediyor! Dışişleri ve Sağlık Bakanlığı personel alımı yapacak!
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