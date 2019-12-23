Sabah memurlar: 2828 sayılı Kanun ile göreve başlayanlar dikkat

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 06/02/2014 tarihli ve 6518 sayılı Kanun ile değişik ek 1 inci maddesinde, bu Kanun kapsamında hak sahibi olanların kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamının merkezi yerleştirme ile yapılması öngörülmüş olup, bu madde kapsamına girenlerin yerleştirilmelerinin ortaöğretim ve daha üst öğrenim mezunları için memur unvanlı kadrolara, diğer öğrenim mezunları için ise yardımcı hizmetler sınıfında yer alan kadrolara yapılmasına hükmedilmiş iken, mezkur madde metninde 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile yapılan değişiklikle ortaöğretim ve daha üst öğrenim mezunlarına kurumların talepleri doğrultusunda öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanlara yerleştirilme imkanı getirilmiştir. Bu doğrultuda, daha önce öğrenimle unvan ihraz etmiş olmakla birlikte Kanun gereği memur unvanlı kadro ve pozisyonlara ataması yapılmış ve fiilen görevde bulunan hak sahiplerinin durumu gözetilerek, 7103 sayılı Kanun ile 2828 sayılı Kanuna geçici 16 ncı madde de eklenmiş ve söz konusu maddenin birinci fıkrasında; "Bu Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında ataması yapılan ve fiilen görevde bulunanlar kurumların kadroları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ve öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanlara atanırlar." hükmüne yer verilmiştir.

Mezkur Kanun hükmünün uygulanmasına esas teşkil etmek üzere Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmeliğe de "Görevde olan hak sahiplerinin unvanlarına atanması" başlıklı geçici 2 nci madde eklenmiş ve söz konusu maddede ise hak sahiplerinin atanma sürecine ilişkin bütün iş ve işlemlerin mevcut kadro durumu, ilgililerin öğrenim durumu itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlar ile kurumun hizmet ihtiyaçları dikkate alınarak ilgili kurumlarca yapılacağı; ayrıca, kişilerin unvan ihraz edip etmedikleri hususunda tereddüt hasıl olması halinde ortaöğretim (lise) düzeyi için Milli Eğitim Bakanlığından, önlisans ve lisans düzeyleri için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından görüş alınacağı hüküm altına alınmıştır. Bahsi geçen hükümlerden anlaşılacağı üzere, 2828 sayılı Kanun kapsamında kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde istihdam edilmekte olan hak sahiplerinin mezkur Kanunun geçici 16 ncı maddesinden yararlanabilmeleri için; 7103 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihte öğrenim durumları itibarıyla bir unvan ihraz etmiş olmaları, halen görev yaptıkları kamu kurumlarında bu unvana ilişkin kadroların bulunması ve bu madde kapsamında yapılacak atamada, aynı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamındaki ilk atamadan farklı olarak, kurumların mevcut kadrolarının kullanılması öngörüldüğünden, kurumlarınca yapılacak kadro ve ihtiyaç değerlendirmesi neticesinde ilgililerin atanabileceğine karar verilmiş olması gerekmektedir. Diğer taraftan, "öğrenimle ihraz edilen unvan" ibaresi, mesleki veya teknik öğrenim sonucunda ilgili mevzuat gereği verilen ya da mevzuatla yetkilendirilmiş kurumlarca mezuniyete bağlı olarak doğrudan kullanılabileceği belirtilen teknisyen, tekniker, mühendis, mimar, ebe, hemşire, biyolog, kimyager, sosyolog gibi unvanları ifade etmektedir. Nitekim 3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanunda mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar ile denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilen diğer mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar ve bu okullara denk mülga okullardan mezun olanlara teknisyen, lise üstü iki yıl süreli yüksek teknik öğrenim görenlere tekniker unvanı verileceğine hükmedilmiş olup, bu doğrultuda mezkur Kanunda belirtilen ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar teknisyen unvanını, önlisans eğitimi alan ve görmüş olduğu eğitimin 3795 sayılı Kanun kapsamında teknik öğrenim olduğuna Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca karar verilenler ise tekniker unvanı kazanmakta; lisans düzeyinde öğrenim görenlerin, mezun oldukları öğrenim programları itibarıyla kullanabilecekleri unvanlar da 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca yine YÖK Başkanlığı tarafından belirlenmektedir. Yukarıdaki hükümler ve açıklamalar çerçevesinde, 2828 sayılı Kanun kapsamında kamu hizmetine alınmış olup halen görevine devam eden hak sahiplerinden öğrenimle unvan ihraz ettiği tespit edilenlerin bu unvanlara ilişkin kadrolara atanması hususunun, yapılacak kadro ve ihtiyaç değerlendirmesi çerçevesinde Kurumunun takdirinde olduğu değerlendirilmektedir.