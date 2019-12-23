Sabah memurlar: Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan usta öğreticiler dikkat!

Soru: Kadrosuz usta öğretici olarak çalışıyorum. Sendikaya üye olmam mümkün mü?

Cevap: 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun Kapsam" başlıklı 2 nci maddesinde; "Bu Kanun, Devletin veya diğer kamu tüzel kişilerinin yürütmekle görevli oldukları kamu hizmetlerinin görüldüğü genel, katma ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı kuruluşlarda kamu iktisadî teşebbüslerinde, özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanarak kurulan banka ve teşekküller ile bunlara bağlı kuruluşlarda ve diğer kamu kurum veya kuruluşlarında işçi statüsü dışında çalışan kamu görevlileri hakkında uygulanır." hükmüne, "Tanımlar" başlıklı 3 üncü maddesinde; " Kamu görevlisi: Bu Kanun kapsamında yer alan kurum ve kuruluşların kadro veya pozisyonlarında istihdam edilenlerden işçi statüsü dışında çalışan kamu görevlilerini .... İfade eder." hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, kamu görevlileri sendikalarına üye olabilmek için kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir kadro veya pozisyonda istihdam edilmek gerektiğinden, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde kadrosuz olarak görev yapan usta öğreticilerin kamu görevlileri sendikalarına üye olamayacağı değerlendirilmektedir.