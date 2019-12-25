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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü işçi alacak! Personel alımları başvuru şartları belli oldu mu?

Personel alımları ve işçi alımları devam ediyor. İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere, 4857 sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu () aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen “sürekli işçi” kadrolarına alım yapılacaktır. Personel alımları başvuru şartları belli oldu.

Giriş Tarihi: 25.12.2019 15:17 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 15:23
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü işçi alacak! Personel alımları başvuru şartları belli oldu mu?

Yayınlanan personel alımı başvuru şartları belli oldu. Yayınlanan ilana göre 10 işçi alınacak. İşte personel alımı başvuru şartları...

GENEL ŞARTLAR:
1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak

2) 18 yaşını tamamlamış olmak,

3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

4) Özel kanun ve diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak,

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak,

7) ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan KPSS sınavına girmiş olmak, (Gıda Teknikeri başvurusu için) 8) Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü işçi alacak! Personel alımları başvuru şartları belli oldu mu?
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