Türkiye Şeker Fabrikaları personel alımı 2019! İŞKUR ile şeker fabrikası işçi alımı başvuru şartları ve kadro dağılımı

Türkiye Şeker Fabrikaları, personel alımı yapacağını duyurdu. Devlet Personel Başkanlığının sitesinde yayınlanan ilana göre 3 farklı pozisyonda işe alım duyurusu yapıldı. Türkiye Şeker Fabrikaları'ının yayınladığı ilana göre toplamda 1500 kişi işe alınacak. Yayınlanan ilanda başvuru şartları ve personel alımı için kontenjanlar belli oldu. Başvuruların yapılacağı yerler de belli oldu.

YAYINLANAN İLANDA YAPILAN AÇIKLAMA

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından alınan izne istinaden Şirketimizdeki Şeker Fabrikalarına belirsiz süreli çalıştırılmak üzere toplam 1090 işçi (Meslek Lisesi, Lise ve Dengi Okul Mezunu) alımı yapılacaktır.

ALIMLARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

1- Alınacak işçiler için, Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerinden talepte bulunulmak suretiyle 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak işlem yapılacaktır.

2- Başvurular Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu web sitesi üzerinden yapılabilecektir. Başvuru ile ilgili daha detaylı bilgi İŞKUR'un web sitesinden 31.12.2019 tarihinden itibaren öğrenilebilir.

3- Yeni istihdam edilecek personelin 4046 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında diğer kamu kurumlarına nakil hakları bulunmadığından 2014/7140 sayılı kararname eki esaslarına göre 657 sayılı Kanunun 4/b maddesi kapsamında sözleĢmeli personel olarak diğer kamu kurum ve kuruluĢlarına atanamayacaklardır.

4- Fabrikalarımıza alınacak personelin niteliklerini ve sayılarını gösteren tablo ilişiktedir.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ- LİSANS MEZUNU

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından alınan izne istinaden Şirketimizdeki Şeker Fabrikalarına belirsiz süreli çalıştırılmak üzere toplam 150 işçi (Mühendislik Fakültesi ve Lisans Mezunu) alımı yapılacaktır.

MYO-MÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ MEZUNLARI İÇİN İLAN

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından alınan izne istinaden Şirketimizdeki Şeker Fabrikaları, Ankara ve Eskişehir Makine Fabrikaları ile Elektromekanik Aygıtlar Fabrikasına belirsiz süreli çalıştırılmak üzere toplam 260 işçi (MYO/Ön Lisans Mezunu) alımı yapılacaktır.

MESLEK LİSESİ-LİSE VE DENGİ OKUL MEZUNU OLANLAR İÇİN İLAN

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından alınan izne istinaden Şirketimizdeki Şeker Fabrikalarına belirsiz süreli çalıştırılmak üzere toplam 1090 işçi (Meslek Lisesi, Lise ve Dengi Okul Mezunu) alımı yapılacaktır.

KONTENJANLAR BELLİ OLDU: TOPLAM 1500 KİŞİ İŞE ALINACAK

Bilgisayarlı Makine İmalatı 6

Mekatronik, Endüstriyel Kontrol 597

Proses işçisi 63

Yapı Tesisat Sis./Isı Tesisat Sist. 184

Kaynakçılık 17

Betonarme Yapı Sistemleri 3

Genel personel 220

Kontrol Sistemleri Teknolojisi 61

Makine 80

Bilgisayar Destekli Makine 2

Kontrol ve Ölçü Aletleri, Mekatronik, Kontrol Sistemleri Teknolojisi, Endüstriyel Otomasyon, Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi, Otomasyon Kontrol ve Otomasyon Kontrol Teknolojisi 14

Proses/Kimya Laboratuvarı 55

Elektrik, Elektrik Teknolojisi 32

Metal İşleri, Kaynak Teknolojisi, Kaynakçılık 3

DÖKÜM 3

Tarım/Tarla Bitkileri, Bahçe Bitkileri, Tarım Makinaları, Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Sosyal Hizmet, Maliye, İşletme, Pazarlama 10 olmak üzere toplamda 1500 personel alımı yapılacaktır.