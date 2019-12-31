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100 personel alacak! Personel alımı 2019 başvuru şartları belli oldu

2019 personel alımı için başvurular devam ediyor. , Ankara'da ve İstanbul'da görevlendirilmek üzere 100 uzman yardımcısı istihdam edecek. Personel alımı için gerekli başvuru şartları belli oldu.

AA Haberler
Giriş Tarihi: 31.12.2019 10:41 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 11:53
Hazine ve Maliye Bakanlığı 100 personel alacak! Personel alımı 2019 başvuru şartları belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Ankara'da 63 ve İstanbul'da 37 olmak üzere merkez teşkilatında boş bulunan kadrolar için yapılacak sınav sözlü usulle gerçekleştirilecek.

Adaylarda, en az 4 yıllık lisans eğitimi veren hukuk, iktisat, işletme, maliye, uluslararası ilişkiler, ekonometri ile makine, bilgisayar ve endüstri mühendislikleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içindeki veya dışındaki öğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmaları şartı aranıyor.

Bakanlığın, "www.hmb.gov.tr" internet sayfası üzerinden elektronik ortamda yapılacak başvurular, 27 Ocak 2020'de başlayacak ve 7 Şubat 2020 saat 17.30'da sona erecek.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı 100 personel alacak! Personel alımı 2019 başvuru şartları belli oldu
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