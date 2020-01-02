Sabah memurlar: Ruhsatsız silah bulundurma ve yağma suçlarından hüküm giyenlerin yakınları dikkat!

14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde; "Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.

A) Genel şartlar:

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

3. Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 6. Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Özel şartlar:

1. Hizmet göreceği sınıf için 36 ve 41 nci maddelerde belirtilen öğretim ve eğitim kurumlarının birinden diploma almış olmak,

2. Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak." hükmü bulunmaktadır.

Öte yandan, mezkur Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasında; "Devlet kamu hizmeti ve görevlerine Devlet memuru olarak atanacakların açılacak Devlet memurluğu sınavlarına girmeleri ve sınavı kazanmaları şarttır." hükmüne yer verilmiştir. Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 10 uncu ve 14 üncü maddesinde; Kamu Personeli Seçme Sınavının (KPSS) Ölçme, Seçme ve Yerleştime Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapıldığı, başvuruların alınması, sınavın uygulanması ve değerlendirilmesi işlemlerinin ÖSYM tarafından gerçekleştirildiği ve adayların öncelikle bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılacak olan KPSS'ye girmeleri ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının belirleyeceği taban puanın üzerinde KPSS puanı almış olmaları gerektiği belirtilmektedir. Bu itibarla, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yapılan sınavlarda başarılı olan ve 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan şartları taşıyanların kamu kurum ve kuruluşlarında münhal bulunan kadro ve pozisyonlara atanmasında herhangi bir sakınca bulunmadığı değerlendirilmektedir.