Sabah memurlar: Emekli olmak için işveren kendi işyerinde sigortalı olarak gösterebilir mi?

CEVAP:

Emekli olabilmek için yaş, sigortalılık süresi ve çalışma gün sayısı koşullarının aynı anda yerine getirilmesi gerekir. Bu şartlardan özelikle çalışma gün sayısını doldurabilmek için zaman zaman bir işyerinde fiilen çalışılmadığı halde sigortalı olarak SGK'ya bildirilme yoluna gidildiği bilinmektedir. Ancak bu durumun tespiti halinde bu sigortalılığın iptal edileceğini, hatta emekli aylığı bağlanmışsa bu aylığın hem iptal edileceğini hem de yasal faizi ile birlikte geri alınacağını belirtelim. Dolayısıyla, her ne sebeple olursa olsun, fiilen çalışılmayan işyerinden yapılan sigortalılık bildirimlerinin sahte bildirim sayılacağı ve bu yola başvurulmaması gerektiği konusunda tüm okuyucularımızı uyaralım.



Diğer taraftan, gerek sağlık nedenleri gerekse başka nedenlerle çalışma imkanı olmayanların, emekli olabilmek için gerekli gün şartını doldurmak için başvurabilecekleri en kolay ve güvenli yol, isteğe bağlı sigortalı olmaktır.

İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için; Türkiye'de ikamet etmek, 18 yaşını doldurmuş olmak, zorunlu sigortalı olmamak veya Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında ay içinde 30 günden az çalışmak ve kendi sigortalılıkları nedeniyle aylık almamak

koşulları aranır.

Bu koşulları taşımanız kaydıyla SGK'ya başvurarak isteğe bağlı sigortalı olabilir, primlerinizi kendiniz ödeyerek emeklilik için gerekli olan gün şartını sağlayabilirsiniz.