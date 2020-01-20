Sabah memurlar: Fen fakültesi ve ekonometri bölümü mezunları hangi kadroya atanabilir?

Soru: Sabah memurlar yöneticileri, kurumumuzda görev yapan personelden matematik bölümü mezunu olup aktüer olarak görev yapan, Fen Fakültesi aktüerya bilimleri mezunu veya ekonometri bölümü mezunu olanların "istatistikçi" kadrosu için açılacak unvan değişikliği sınavına başvuru yapıp yapamayacağı ile ayrıca istatistik bölümü mezunu olup, halen şube müdürü kadrosunda bulunan personelin unvan değişikliği sınavına katılmaksızın "istatistikçi" unvanına atanması mümkün mü?

Bilindiği üzere, 2547 sayılı Yükseköğrenim Kanununun 43 üncü maddesinin (b) bendinde; "Aynı meslek bilim dallarında, eğitim-öğretim yapan üniversitelerde, eğitim-öğretim, metod, kapsam, öğretim süresi ve yıl içindeki değerlendirme esasları bakımından eşdeğer olması ve öğrenimden sonra kazanılan unvanların aynı ve elde edilen hakların eşdeğer sayılması hususu Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine; öğretmen yetiştiren birimler için belirtilen esasların tespiti Milli Eğitim Bakanlığı ile de işbirliği yapılarak, Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir." hükmü yer almakta olup; bu hüküm ile yükseköğrenim yapanların, öğrenimden sonra kazandıkları unvanların aynı ve elde ettikleri hakların eşdeğer sayılması hususunda, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına yetki verilmektedir. Diğer taraftan, 24/06/2015 tarihli ve 29396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"nin 5 inci maddesinde; "…(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar: a) "Avukat, mühendis, mütercim, istatistikçi, matematikçi, aktüer, psikolog, sosyal çalışmacı, tekniker, teknisyen, programcı, diyetisyen, çocuk gelişimcisi ve hemşire." olarak sayılmış olup, aynı Yönetmeliğin "Unvan değişikliği sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar" başlıklı 9 uncu maddesinde; "(1) Unvan değişikliği sınavı sonucu atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır: … b) Mühendis, istatistikçi, matematikçi, aktüer, psikolog, sosyal çalışmacı, diyetisyen, çocuk gelişimcisi olarak atanabilmek için;

1) Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.

2) Aktüer için, fakülte veya yüksekokulların aktüerya, istatistik veya matematik bölümlerinden mezun olmak." hükmüne yer verilmiştir. Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı tarafından "matematik, aktüerya, ekonometri" bölümlerinden mezun olanların "istatitstikçi" unvanını ihraz ettiklerine ilişkin Karar verilmesi halinde, anılan personellerin "istatistikçi" unvanlı kadro için yapılacak olan unvan değişikliği sınavına katılmasının mümkün bulunduğu; istatistik bölümü mezunu olup, halen şube müdürü kadrosunda bulunan personelin ise "istatistikçi" için açılacak olan unvan değişikliği sınavına katılıp başarılı olması halinde anılan kadroya atanabileceği değerlendirilmektedir.