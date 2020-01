Sabah memurlar: Yurt dışında eğitim görenler göreve döndüklerinde yıllık izin hakları var mı?

04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 62 nci maddesinde; "Üniversite öğretim elemanları ve üst kuruluşlar ile üniversitelerdeki memur ve diğer görevlilerin özlük hakları için bu kanun, bu kanunda belirtilmeyen hususlar için Üniversite Personel Kanunu, Üniversite Personel Kanununda bulunmayan hususlar için ise genel hükümler uygulanır." ifadesi, 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 20 nci maddesinde ise; "Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır." ifadesi bulunmaktadır. Bu minvalde, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun yıllık izinlere ilişkin hususların düzenlendiği 102 nci maddesinde, "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." hükmü ve müteakip maddesinde ise "Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer." hükmü yer almaktadır.

Öte yandan, 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanunun 21 inci maddesinde ise "Bu Kanun uyarınca mecburi hizmet karşılığı yurt dışına gönderilenler öğrenimlerini başarıyla tamamladıktan sonra mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere, adlarına gönderildikleri kurumların ilgili kadrolarına atanır.

Millî Eğitim Bakanlığında istihdam edilmek üzere Millî Eğitim Bakanlığı adına ve hesabına bu Kanun kapsamında yurt dışına gönderilenlerden gönderildikleri ülkede doktora öğrenimlerini tamamladıktan sonra mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere yurda dönenler, Millî Eğitim Uzmanı kadrolarına atanır.

Bu kişilerin yurt dışında lisansüstü eğitim amacıyla geçirdikleri sürelerin tamamı, Bakanlıkça belirlenen yurt dışında azami eğitim süresini geçmemek üzere, memuriyette geçmiş sayılarak, bu sürelerin her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir ve 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) fıkrasında öngörülen çalışma sürelerinin hesabında da dikkate alınır." hükmü yer almaktadır. Ayrıca, 06/06/2002 tarihli ve 24777 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 154 seri numaralı Devlet Memurları Genel Tebliğinde; "Yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması gerekmektedir." hükmü bulunmaktadır.

Bu çerçevede, 1416 sayılı Kanunun 21 inci maddesi hükmü gereğince, yurt dışında lisansüstü eğitim amacıyla geçirilen ve memuriyette geçmiş sayılarak kazanılmış hak aylığında değerlendirilen sürenin 154 seri nolu Tebliğ'de yer alan "kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet süreleri" ibaresinin kapsamına girdiği anlaşılmakta olup; dolayısıyla, söz konusu süre memurun yıllık izne esas hizmet süresinden de sayılmaktadır. Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar çerçevesinde;

-Yıllık izin hakkının bir anlamda çalışmanın karşılığı olduğu ve 1416 sayılı Kanun kapsamında yurtdışında lisansüstü öğrenimini tamamlayan ilgili personelinizin, öğrenimin ara verildiği dönemlerde dinlenme hakkını kullandığı da göz önüne alınarak, fiilen çalışmadığı 2019 yılı için yıllık izin hakkının bulunmadığı,

- Öğrenim süresinin sona ermesi ile 23/01/2020 tarihinde Üniversitedeki görevine başlayan söz konusu personelinizin, cari yıl içinde fiilen çalışmış olması kaydıyla hizmet süresi çerçevesinde yıllık izin kullanmasının mümkün olduğu değerlendirilmektedir.