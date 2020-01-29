Haberler > Memurlar Haberleri > Haberler Haberleri > Son dakika... Meclis'e aşçı, garson, hizmetli ve memur alınacak

Son dakika... 'e aşçı, garson, hizmetli ve memur alınacak

Yapılan son dakika açıklamasına göre 'e yapılacak. Meclis idari teşkilatı kadrolarında çalışmak üzere aşçı, bahçıvan, bulaşıkçı, çay ocakçı, garson, hizmetli, pastacı, memur ve görsel tasarımcı kadrolarında çalışmak üzere 197 personel alınacak Meclis idari teşkilatı kadrolarına aşçı, bahçıvan, bulaşıkçı, çay ocakçı, garson, hizmetli, pastacı, memur ve görsel tasarımcı alınacak. Personel alımı için başvuru şartları belli oldu.

AA Haberler
Giriş Tarihi: 29.1.2020 12:00 Güncelleme Tarihi: 29.1.2020 12:45 ABONE OL
Son dakika... Meclis'e aşçı, garson, hizmetli ve memur alınacak

TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatında İlk Defa Göreve Başlayacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, yazılı ve sözlü veya uygulama sınavıyla Ankara, İstanbul ve Yalova'da çalışmak üzere 197 personel alımı yapılacak.

42 aşçı, 5 bahçıvan, 18 bulaşıkçı, 17 çay ocakçı ve garson, 48 garson, 42 hizmetli, 6 pastacı, 14 memur, 5 görsel tasarımcı alımında, yazılı sınavda ÖSYM'nin 2018-2019 yılında gerçekleştirilen KPSS sonuçları esas alınacak.

Kadro unvanlarına göre KPSS'den en yüksek puan alan adaydan başlanarak duyurulan kadroların üç katı aday sözlü sınava veya uygulama sınavına çağrılacak.

Başvuruda bulunacak adayın, Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan genel şartları ve sınav için açılan kadrolar için aranan şartları taşıması ve KPSS'den en az 70 puan alması gerekecek.

Bugün başlayan başvurular, 7 Şubat'ta sona erecek.

BAŞVURU DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alacak! Personel alımı başvuru şartları belli oldu

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika... Meclis'e aşçı, garson, hizmetli ve memur alınacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN