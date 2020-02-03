Sabah memurlar: Belediyelerde kadroya geçenler dikkat!

Soru: Bir belediyede şehir plancısı olarak görev yapmaktayım. .2011-2013 tarihleri arasında 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi kapsamında sözleşmeli personel olarak çalıştım 6495 sayılı Kanun gereğince Devlet memuru kadrosuna atandım. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında bir kademe ilerlemesi uygulamasından yararlanmak için gerekli olan disiplin cezası almaksızın geçirilecek sekiz yıllık sürenin hesabında daha önce 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesine göre sözleşmeli statüde geçen sürelerin dikkate alınması mümkün mü?

Cevap: Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Kademe ve kademe ilerlemesi" başlıklı 64 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında, "Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır." hükmü yer almaktadır. Diğer taraftan, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında, "Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. Sözleşmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılamaz. Bu personelin, yürütecekleri hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır. Bu fıkra uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere belediye meclisi kararıyla belirlenir. Genel hükümlere göre birinci dereceden kadro ihdas edilemeyen kadro unvanları için ise o kadro unvanından ihdası yapılmış en yüksek kadro derecesinin birinci kademesi esas alınır ve yapılacak ödemenin azami tutarı yukarıda belirtilen usûle göre tespit olunur. Bu fıkra hükümlerine göre çalıştırılacak personel için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı unvanlar itibarıyla sınırlama getirebilir." hükmü bulunmaktadır. Öte yandan, 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinde Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları ile bu disiplin cezalarını gerektiren fiil ve haller düzenlenmiş, 24.10.1982 tarihli ve 17848 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin "Kapsam" başlıklı 2 nci maddesinin birinci fıkrasında, "Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 1 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamına girmemurlar hakkında uygulanır." hükmüne, 657 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında ise "Bu Kanun, Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar, İl Özel İdareleri, Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında veya Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde çalışan memurlar hakkında uygulanır." hükmüne yer verilmiştir.

Sözleşmeli personel, askeri personel ve işçi gibi farklı statülerde görev yapan ve farklı mevzuat hükümlerine tabi olan personelin, Devlet memurlarının tabi olduğu disiplin hükümlerine tabi olmamaları sebebiyle söz konusu statülerdeki hizmetlerinin, 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında bir kademe ilerlemesinden yararlanmak için disiplin cezası almaksızın geçirilen sekiz yıllık sürenin hesabında dikkate alınamayacağı, bu fıkra kapsamında disiplin cezası almaksızın geçirilecek sekiz yıllık sürenin hesabında memuriyette geçen hizmet sürelerinin esas alınması gerektiği değerlendirilmektedir.

Bu itibarla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin dördüncü fıkrası ile düzenlenen bir kademe ilerlemesi uygulamasından yararlanmak için gerekli olan disiplin cezası almaksızın geçirilecek sekiz yıllık sürenin hesabında, Devlet memurluğunda geçen hizmet sürelerinin esas alınması gerektiği, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi kapsamında sözleşmeli statüde geçen sürelerin sekiz yıllık sürenin hesabında dikkate alınamayacağı değerlendirilmektedir.