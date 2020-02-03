Sabah memurlar: Sulama birlikleri dikkat! Sözleşmeli personelin ücreti nasıl belirlenir?

Sulama Birlikleri 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu'nun 19 uncu maddesine göre Mahalli İdare Birliği statüsünde iken 22/03/2011 tarihli ve 27882 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle birlikte, söz konusu Kanuna tabi olmaya başlamış; bahsi geçen Kanunun 21 inci maddesi ile 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu'nun 19 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanunu'nun 1 inci maddesinde;

(1) Bu Kanunun amacı; ülkenin su varlık ve kaynaklarının rasyonel kullanımı maksadıyla umumi sulardan faydalanmak üzere Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilmiş veya halen inşa edilmekte olan ya da inşa edilmesi planlanan sulama tesislerini gayelerine uygun şekilde kullanmak, işletmek, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün onayını almak suretiyle işlettirmek, bu tesislerin bakım, onarım ve yönetim sorumluluğunu yürütmek, tesisi geliştirmeye yönelik yeni projeler yapmak, yaptırmak veya tesisi yenilemekle görevli sulama birliklerinin kuruluşu, organlar ile görev ve yetkilerini düzenlemektir.

(2) Sulama birlikleri kamu tüzel kişiliğine sahip olup, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde özel hukuk hükümlerine tabidir." hükmü, 2 nci maddesinde; "(1) Bu Kanunun uygulanmasında; …

a) Birlik: Sulama birliğini,

b) Birlik ana statüsü: Çerçeve ana statüye uygun olarak kurucular kurulu tarafından hazırlanarak Bakanlıkça onaylanan metni,

c) Çerçeve ana statü: Sulama birliklerinde bütçe, borçlanma, borçların ödenmesine ilişkin esaslar, alacakların tahsili, tarifeler, harcama usulü, yatırım programı, personel istihdamı, tasfiye ve benzeri hususların düzenlendiği, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlık ile Çevre ve Şehircilik, Maliye ve Tarım ve Köyişleri Bakanlıklarının görüşü alınarak Bakanlık tarafından hazırlanan metni, … ifade eder." hükmü, 14 üncü maddenin üçüncü fıkrasında; "(3) Birliğin toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranı ile çarpımı sonucu bulunan miktarın % 30'unu aşamaz. Bu oran ihtiyaç olması halinde birliğin talebi üzerine Bakan onayı ile % 40'a kadar artırılabilir. Yıl içerisinde aylık ve ücretlerde beklenmedik bir artışın meydana gelmesi sonucu personel giderlerinin söz konusu oranları aşması durumunda; cari yıl ve izleyen yıllarda personel giderleri bu oranların altına ininceye kadar yeni personel alımı yapılamaz. Yeni personel alımı sebebiyle bu oranın aşılması halinde oluşan kamu zararı, zararın oluştuğu tarihten itibaren hesaplanarak kanuni faiziyle birlikte başkandan tahsil edilir." hükmü, Geçici 1 inci maddenin üçüncü fıkrasında; "(3) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş olan birliklerde sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar, mevcut statüleri ile istihdam edilmeye devam olunur. Birlikler, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren mevcut statüleri devam edenler dışında yeni sözleşmeli personel istihdam edemezler." hükmü yer almaktadır.

Söz konusu Geçici 1 inci maddenin üçüncü fıkrasında; 6172 sayılı Kanunun yürürlüğünden önce Sulama Birliği Başkanlıklarında 5393 sayılı Belediye Kanuna tabi olarak sözleşmeli personel statüsünde çalışanların 6172 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi uyarınca mevcut statüleri ile istihdam edilmesine devam edeceği düzenlenmiştir. Diğer taraftan, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49 uncu maddesinde sözleşmeli personel istihdamına ilişkin usul ve esaslara yer verilmiş olup, anılan maddenin beşinci fıkrasında; "Üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri uyarınca çalıştırılacak personele her ne ad altında olursa olsun sözleşme ücreti dışında herhangi bir ödeme yapılmaz ve ücret mahiyetinde ayni ya da nakdi menfaat temin edilmez. Bu personel hakkında bu Kanunla düzenlenmeyen hususlarda vize şartı aranmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler hakkındaki hükümler uygulanır. Bu personele ait sözleşme örnekleri sözleşmenin imzalanmasını izleyen 30 gün içinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilir…" hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; 6172 sayılı Kanunun yürürlüğe girme tarihinden önce İ.........Sulama Birliğinde 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilen personelin 6172 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi uyarınca mevcut statüleri ile istihdam edileceği hükmü amir olduğundan söz konusu personel ile imzalanan sözleşme örneklerinin sözleşmenin imzalanmasını izleyen 30 gün içinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilmesi ve bu şekilde istihdam edilen personelin sözleşme ücretinin 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi hükümleri çerçevesinde belirlenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.