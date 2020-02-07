Haberler > Memurlar Haberleri > Haberler Haberleri > Son dakika... Duyuru yapıldı! Atama için başvurular bugün sona eriyor

Son dakika... Duyuru yapıldı! için başvurular bugün sona eriyor

Atanacak olan engelli öğretmenler hakkında son dakika gelişmesi... Milli Eğitim Bakanlığınca () yapılacak 750 ataması için başvurular bugün sona erecek. 750 engelli öğretmenin atanma tarihi de belli oldu.

AA Haberler
Giriş Tarihi: 7.2.2020 10:09 Güncelleme Tarihi: 7.2.2020 10:15 ABONE OL
Son dakika... Duyuru yapıldı! Atama için başvurular bugün sona eriyor

Adaylar, başvuru için "http://mebbis.meb.gov.tr" veya "http://personel.meb.gov.tr" adreslerinde yer alan formu doldurulacak.

Başvuru formu ile istenen belgeler, il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine onaylattırılacak. Başvurular, şahsen veya noter aracılığıyla vekalet verilen kişiler vasıtasıyla yapılabilecek.

ATAMALAR 11 ŞUBAT'TA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Adaylar, tercihlerine açılan il milli eğitim müdürlükleri içerisinden en fazla 10 tercihte bulunabilecek. 750 engelli öğretmen ataması 11 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Enflasyon farkı geliyor! Memura 3658, emekliye 2767 TL

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika... Duyuru yapıldı! Atama için başvurular bugün sona eriyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN