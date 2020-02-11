Sabah memurlar: Engelli yakını bulunan memurlar dikkat!

Soru: kamu kurumunda çalışmaktayım .Velayeti üzerinizde olan %80 ağır engelli ve bakıma muhtaç engelli abim bulunmakta. Amirlerim abimi doktora getir götürmemde problem çıkartıyor. Nöbet yazıyorlar. Ne yapmam lazım?

Cevap: 30.10.2010 tarihli ve 27478 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sendikal Gelişmeler Doğrultusunda Alınacak Önlemeler Konulu 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesinin 3 üncü maddesinde; "Kamu çalışanlarının kanunen bakmakla yükümlü olduğu engelli aile bireyinin bakıma muhtaç olduğunun ilgili mevzuata göre alınmış geçerli engelli sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi kaydıyla bu durumdaki personele, engelli aile ferdinin günlük bakımı için izin kullanımında gerekli kolaylık gösterilecek ve personel mesai saatleri dışındaki nöbet görevinden ve gece vardiyasından muaf tutulacaktır." hükmü düzenlenmiştir.

Yukarıda yer verilen hüküm çerçevesinde, abinizin ağır engelli ve bakıma muhtaç olduğunun ilgili mevzuata göre alınmış sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi kaydıyla 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesinden yararlanabilmeniz hususunda çalışmakta olduğunuz kuruma başvurun. Eğer sonuç alınmazsa Cumhurbaşkanlığı Makamında yer alan CİMERE şikayet edin.