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: Kamu kurumlarında çalışan 4/B'liler dikkat!

Kamu kurumlarında çalışan sözleşmeli personeller dikkat. Haklarınız ve yükümlülüklerinizin belirlendiği Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar 'da.

Giriş Tarihi: 19.2.2020 10:31 Güncelleme Tarihi: 19.2.2020 11:23 ABONE OL
Sabah Memurlar: Kamu kurumlarında çalışan 4/B'liler dikkat!

Sözleşmeli personelleri ilgilendiren karar Sabah Memurlar'da... Resmi Gazete'de yayımlanan kararın detayları belli oldu.

Madde 1- (Değişik:22/11/2010-2010/1169)Bu Esaslar, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası hükmü uyarınca kamu idare, kurum ve kuruluşlarında mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileri hakkında uygulanır.

Madde 2- (Mülga:22/11/2010-2010/1169)

Madde 3- (Ek:22/11/2010-2010/1169) Sözleşmeli personelin ücreti; pozisyon unvanı, bu unvana ilişkin eğitim düzeyi, kamu kurum ve kuruluşlarında aynı kadro veya pozisyon unvanında(2) geçen hizmet süresi dikkate alınarak tespit edilir. (Ek:14/05/2018-2018/11809) Pilot unvanlı sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin sözleşme ücretlerinin tespitinde, kamu kurum ve kuruluşları dışında pilot olarak geçen hizmet süreleri de dikkate alınır.

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Sabah Memurlar: Kamu kurumlarında çalışan 4/B'liler dikkat!
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