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: Sözleşmeli personeller dikkat! İzin kullanacakları ilgilendiriyor...

sizlerden gelen soruları yanıtlamaya devam ediyor. Kamu kurumlarında çalışanları ilgilendiren bir konuya açıklık getiriyoruz. 4/B'li sözleşmeli personelin refakat izni üç ayı geçebilir mi? Olay ve vaka değişirse tekrar refakat izni kullanabilir mi?

FARUK ERDEM FARUK ERDEM Haberler
Giriş Tarihi: 24.2.2020 01:25 Güncelleme Tarihi: 24.2.2020 01:30 ABONE OL
Sabah Memurlar: Sözleşmeli personeller dikkat! İzin kullanacakları ilgilendiriyor...

Soru: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışan personelin refakat izninin üç ayı geçip geçemeyeceği ile kişinin veya vakanın değişmesi durumunda tekrar refakat izni kullanılması mümkün mü?

Cevap: 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 9 uncu maddesinde "Sözleşmeli personelin, bakmakla yükümlü olduğu veya sözleşmeli personel refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine üç aya kadar ücretli izin verilir. Refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda; refakati gerektiren tıbbî sebepler, refakat edilmediği takdirde hayatî tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği, üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel nitelikler belirtilir." hükmüne yer verilmiştir.

Bu itibarla sözleşmeli personele aynı kişinin aynı hastalığına veya aynı vakasına dayalı olarak toplamda en fazla 3 ay süreyle refakat izni verileceği, bunun üstüne yeni bir refakat izninin kullandırılabilmesi için ya kişinin değişmesi ya da aynı kişiyle ilgili olarak öncekinden tamamen bağımsız yeni bir hastalığın veya vakanın ortaya çıkması gerektiği değerlendirilmektedir.

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Sabah Memurlar: Sözleşmeli personeller dikkat! İzin kullanacakları ilgilendiriyor...
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