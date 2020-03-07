Son dakika haberi: Sabah Memurlar, kamu personelleri hakkında Ankara kulislerindeki gelişmelere ulaştı

Son dakika: Ankara kulislerinde memurlar hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. Memur ve memur adayları hakkında yaşanan son dakika gelişmelerine Sabah Memurlar ulaştı. İşte ayrıntılar...

1) Mart ayında kamu personel danışma kurulu (KPDK) toplanacak. Sendikaların taleplerinin bakanlıkta elektronik ortama alınması için çalışma başlatıldı.

2) Adalet Bakanlığı'na sözleşmeli model çalışması yapılıyor. Adalet Bakanlığı'nda işe alınacak sözleşmeliler 3 yıl çalışacak sonra kadroya geçecek.

Çalışma Genel Müdürlüğü'ndeki toplantıya strateji ve bütçe başkanlığı temsilcileri de katıldı.

3) Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda memur sendikası ile işçi sendikaları artık tek bir daire başkanlığında toplanıyor. Sendika daire başkanlığına işçi ve memur sendikalarının talepleri için alt birimler kuruluyor...

4) 2020 yılı kamuya personel alımı için kullanılacak izinler için strateji ve bütçe başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı çalışmalara başladı.