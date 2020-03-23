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nedir? Çalışma ödeneği bugün başladı! Kısa çalışma ödeneğinden kimler yararlanır?

tedbirleri amacıyla birçok ekonomik tedbir paketi açıklandı. Coronavirüs sebebiyle üretimini kısmen ya da tamamen durduran veya zora düşen firmalarda maaşlar tarafından ödeniyor. Peki kısa çalışma ödeneğinden kimler nasıl yararlanacak? Şartlar nelerdir? Sabah gazetesi yazarı , ile gili tüm soruları cevaplandırdı. İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren kararın detayları

FARUK ERDEM FARUK ERDEM Haberler
Giriş Tarihi: 23.3.2020 12:22 Güncelleme Tarihi: 23.3.2020 12:45 ABONE OL
Kısa çalışma ödeneği nedir? Çalışma ödeneği bugün başladı! Kısa çalışma ödeneğinden kimler yararlanır?

Coronvirüs nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde çalışanlara ve işverenlere destek olarak verilecek. Bütün dünyayı etkisi altına alan ile ilgili tedbirler alınırken Türkiye insanların daha az temasta olmalarını sağlamak için önemli kararları gündeme soktu. Aynı zamanda ekonomideki çarkların devam etmesi için de önlemler alınıyor. Bu noktada zora düşen işletmelerin maaş ödemelerinin aksamaması ve çalışanların mağdur olmaması için kısa çalışma ödeneği de sistemimizde bulunuyor. Böylece hem işletmeler ve çalışanlar korunurken işçi çıkartılması da önleniyor. Kısa çalışma ödeneğinin detayları şöyle:

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Kısa çalışma ödeneği nedir? Çalışma ödeneği bugün başladı! Kısa çalışma ödeneğinden kimler yararlanır?
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