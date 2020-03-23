Kısa çalışma ödeneği nedir? Çalışma ödeneği bugün başladı! Kısa çalışma ödeneğinden kimler yararlanır?

Coronvirüs nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde çalışanlara ve işverenlere kısa çalışma ödeneği destek olarak verilecek. Bütün dünyayı etkisi altına alan coronavirüs ile ilgili tedbirler alınırken Türkiye insanların daha az temasta olmalarını sağlamak için önemli kararları gündeme soktu. Aynı zamanda ekonomideki çarkların devam etmesi için de önlemler alınıyor. Bu noktada zora düşen işletmelerin maaş ödemelerinin aksamaması ve çalışanların mağdur olmaması için kısa çalışma ödeneği de sistemimizde bulunuyor. Böylece hem işletmeler ve çalışanlar korunurken işçi çıkartılması da önleniyor. Kısa çalışma ödeneğinin detayları şöyle: