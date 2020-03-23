Sabah Memurlar'ın önerileri Genelge olarak yayımlandı! Coronavirüs nedeniyle milyonları ilgilendiren karar Resmi Gazete'de

Sabah Memurlar daha önce esnek çalışmayla ilgili önerilerini iletmiş ve bununla ilgili hazırlanan taslak metni de yayımlamıştı. Daha sonraki haberimizde de evden çalışma ve kamu kurumlarında alınacak bazı tedbirlerle ilgili önerilerimizi sıralamış, "Hizmetin aksamaması amacıyla her birimde yeteri kadar personeli mesaiye getirilmesi yöneticiler tarafından sağlanabilir. Kamu hizmetinin aksamaması amacıyla her birimde yeteri kadar personelin mesaiye gelmesi bunun dışındaki personelin nöbetleşe gelmesi yöneticiler tarafından sağlanabilir. Dikkat edilmesi gereken husus kamu hizmetinin aksamaması. Kamunun bu şekilde tedbir alması özel sektöre de öncülük edecektir." demiştik.

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"MESAİYE GELMEYEN MEMURLAR İDARİ İZİNLİ SAYILACAK"

Bu önerilerimiz yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesinde yer aldı. Böylece kamuda uzaktan çalışma ve esnek mesai ile ilgili adımlar atıldı kurumlara bu konuda yetki verildi. Yapılan işe bakılmaksızın uzaktan çalışma ve esnek mesai ile dönüşümlü çalışmaları uygulanabilecek. Bu arada dönüşümlü çalışma sırasında mesaiye gelmeyen memurlar idari izinli sayılacak.

İşte o genelgenin tam metni.

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