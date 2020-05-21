En düşük yıllık 5 bin 101 TL! Asgari ücretlinin ikramiye hesabı...

Kamuda görev yapan 500 bin işçinin 2020 yılına ait tediye (ikramiye) ödemeleri 22 Mayıs'ta (yarın) yapılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan 2061 sayılı karar ile işçiler bu tarihte 13 günlük tediyelerini hesaplarında görecek.

Kamuda çalışan işçilere ve taşerondan kadroya geçen işçilere her yıl maaşlarına göre 52 günlük ikramiye veriliyor. 26 günlük tutar yılın ilk yarısında ödenirken, yılın ikinci yarısında 26 günlük ödeme daha yapılıyor. 26 günlük ödemeler de 13'er günlük hesaplamalarla iki taksitte yatırılıyor