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En düşük yıllık 5 bin 101 TL! Asgari ücretlinin hesabı...

Cumhurbaşkanlığı kararı ile 500 bin kamu işçisinin ikinci tediyeleri 22 Mayıs’ta (yarın) ödenecek. En düşük brüt yıllık tediye 5.101 lira net 3.646 lira olacak. Sabah gazetesi yazarı Faruk Erdem ödemelerinin detaylarını Memurlar'a yazdı kim kaç lira alacak hesapladı... İşte maaş tablosu

FARUK ERDEM FARUK ERDEM Haberler
Giriş Tarihi: 21.5.2020 12:00 Son Güncelleme: 21.5.2020 12:16 ABONE OL
En düşük yıllık 5 bin 101 TL! Asgari ücretlinin ikramiye hesabı...

Kamuda görev yapan 500 bin işçinin 2020 yılına ait tediye () ödemeleri 22 Mayıs'ta (yarın) yapılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan 2061 sayılı karar ile işçiler bu tarihte 13 günlük tediyelerini hesaplarında görecek.

Kamuda çalışan işçilere ve taşerondan kadroya geçen işçilere her yıl maaşlarına göre 52 günlük ikramiye veriliyor. 26 günlük tutar yılın ilk yarısında ödenirken, yılın ikinci yarısında 26 günlük daha yapılıyor. 26 günlük ödemeler de 13'er günlük hesaplamalarla iki taksitte yatırılıyor

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En düşük yıllık 5 bin 101 TL! Asgari ücretlinin ikramiye hesabı...
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