DSİ personel alımı 2020: Devlet Su İşleri personel alımı başvuru şartları nelerdir, formu nasıl ve nereden doldurulur?

DSİ personel alımı başladı. DSİ sitesinde işçi alımı yapılacağın duyurusu yapıldı. Yayınlanan ilana göre başvuru şartları ve çalışılacak alanlar belli oldu. 2 Temmuz Perşembe günü başlayan başvurular 5 gün sürecek. Başvurular İŞKUR aracılığıyla yapılacak. Peki kimler başvurabilir? Şartlar nelerdir? İşte DSİ personel alımı detayları

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET

SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN DSİ

Genel Müdürlüğü ve Bağlı Birimlerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda kadro dağılımı ve aranılan şartları gösterilen "Daimi İşçi" alımı yapılacaktır. Türkiye İş Kururumu (İŞKUR) açık iş ilanları bölümünde 02.07.2020 tarihinde ilan edilmiş olup 5 (beş) gün süreyle ilanda kalacaktır.İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar başvurularını Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğü veya İnternet (www.işkur.gov.tr) aracılığıyla yapacaktır. İlanen duyurulur...

GENEL ŞARTLAR

1- Kurumumuza ataması yapılan personel 3 yıl süreyle nakil talebinde bulunamayacaktır.

2- Kura çekimi noter huzurunda 09.07.2020 tarihinde saat 10:00' da Genel Müdürlük/Bölge Müdürlüklerinde yapılacaktır. Kurada belirlenen adaylar daha sonra DSİ Genel Müdürlüğü internet sitesinde (www.dsi.gov.tr) ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- Kurumumuza atanacak personel; Operatör, Usta, Sondaj İşçisi, pozisyonlarında istihdam edilecektir.

4- Sınav; sözlü (uygulamalı) yöntem kullanılarak, meslekî bilgi ve becerilere ilişkin konulardan yapılacaktır.

5- Kurumumuza ataması yapılan personel 4 ay deneme süresine tabi tutulacaktır.

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