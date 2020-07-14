Kamu kurumlarında çalışan işçilere müjde! Ödeme tarihleri belli oldu

6772 sayılı devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere ilave tediye yapılması ve 6452 sayılı kanunla 6212 sayılı kanunun 2 nci maddesinin kaldırılması hakkında kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere verilecek tediye ödeme tarihi belirlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile ilk ödeme tarihi 27.07.2020'de, diğer yarısı 14.12.2020 tarihinde ödenecek.

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