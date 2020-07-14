Haberler Memurlar Haberleri Haberler Haberleri Kamu kurumlarında çalışan işçilere müjde! Ödeme tarihleri belli oldu

Kamu kurumlarında çalışan işçilere müjde! Ödeme tarihleri belli oldu

Kamu kurumlarında çalışan işçilerin tediye ödemeleri hakkında gelişme yaşandı. 'de yayımlanan karara göre, ilk ödemeler 27 Temmuz 2020, ikinci ödemeler ise 14 Aralık 2020 tarihinde yapılacak.

Giriş Tarihi: 14.7.2020 12:35 Son Güncelleme: 14.7.2020 12:38 ABONE OL
Kamu kurumlarında çalışan işçilere müjde! Ödeme tarihleri belli oldu

6772 sayılı devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere ilave tediye yapılması ve 6452 sayılı kanunla 6212 sayılı kanunun 2 nci maddesinin kaldırılması hakkında kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere verilecek tediye ödeme tarihi belirlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile ilk ödeme tarihi 27.07.2020'de, diğer yarısı 14.12.2020 tarihinde ödenecek.

SON DAKİKA: Emekliye promosyon ödemeleri ne zaman olacak? Promosyon ücretleri... SON DAKİKA: Personel alımları başladı! 2020 personel alımları başvuru şartları nelerdir?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kamu kurumlarında çalışan işçilere müjde! Ödeme tarihleri belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA