Milli Savunma Bakanlığı MSB 1.072 personel alımı başvuru şartları nelerdir? MSB personel alımı İŞKUR başvuru ekranı!

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1.072 personel alımı başvuru şartları nelerdir? MSB personel alımı başvuru ekranı!

bünyesinde faaliyet göstermek üzere görev yapmak isteyen vatandaşlar 2020 personel alımı başvuru şartları ve işlemlerine dair detaylı bilgi sahibi olmak istiyor. resmi sitesi üzerinden alınan başvurularla ilgili yayınlanan duyuruda 1.072 kişilik sürekli işçi alınacağı bildirildi. Peki, 2020 MSB personel alımı başvuru şartları nelerdir? Milli Savunma Bakanlığı MSB personel alımı başvurusu İŞKUR ile nasıl yapılır? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 18.7.2020 11:47 Son Güncelleme: 18.7.2020 11:48 ABONE OL
MSB personel alımı İŞKUR başvuru ekranı: Milli Savunma Bakanlığı MSB 1.072 personel alımı başvuru şartları nelerdir?

personel alımı başvurusu için binlerce adayın üzerinden başvuruları devam ediyor. tarafından yapılan açıklamada 16 Temmuz tarihinde başlayan başvurular vatandaşların yoğun ilgisini görüyor. Yayımlanan duyuruda ise "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca daimi süreli işçi alınacaktır." İfadeleri kullanılmıştı. Peki, 2020 MSB personel alımı başvurusu nasıl yapılır? MSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Bakanlık bünyesinde istihdam etmek isteyen vatandaşlar işlemlerini İŞKUR'un resmi sitesi üzerinden 16 Temmuz itibariyle gerçekleştirmeye başladı. Yayınlanan duyuruda bin 72 kişi sürekli işçi olarak alınacağı bildirilirken başvuru yapabilmek için bazı şartlar gerekiyor…

MSB personel alımı İŞKUR başvuru ekranı: Milli Savunma Bakanlığı MSB 1.072 personel alımı başvuru şartları nelerdir?

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

:"Millî Savunma Bakanlığında istihdam edilmek üzere 1.072 (bin yetmiş iki) açıktan işçi alınacaktır. Başvurular internet sitesi üzerinden 16 Temmuz 2020 tarihi itibariyle yapılacaktır."

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

Millî Savunma Bakanlığı iş yerlerinde çalıştırılmak üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca daimi süreli işçi alınacaktır.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

GENEL ŞARTLAR;

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış olmak.

3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4. Milli güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

5. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütlere desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

6. Kamusal haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

7. Askerlikle ilişiği olmamak. (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

MSB personel alımı İŞKUR başvuru ekranı: Milli Savunma Bakanlığı MSB 1.072 personel alımı başvuru şartları nelerdir?

9. Başvurunun son tarihi itibarıyla iş gücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun olmak veya son başvuru tarihi itibarıyla ilanda belirtilen mesleki yeterlilik belgesi/ustalık belgesine sahip olmak ve belirtilen diğer özel şartları sağlamak. (Mesleki yeterlilik belgesi veya ustalık belgesine hak kazanmasına rağmen, son başvuru tarihi itibarıyla belgesi düzenlenmemiş olanlar da başvuru yapabileceklerdir. Ancak, belge kontrollerinde adayların bu durumu ispatlayıcı belge ibraz etmeleri gerekmektedir).

10. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmelik'in 5'inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

11. Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları ilana Millî Savunma Bakanlığınca davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.

12. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

13. Her aday, 'da yayımlanan listede belirtilen bir ilana (bir iş yeri ve bir meslek koluna) başvuru yapabilir. Birden fazla ilana başvuru yapanlar ile Millî Savunma Bakanlığında ücretleri genel bütçeden ödenen bir iş yerinde çalışmakta olan işçilerden müracaat edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

14. İşe yerleştirme yapılabilmesi için adaylardan, arşiv araştırması ve/veya güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması ve başvuru yaptığı meslek kolunda çalışmasında sağlık yönünden sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu aranacaktır.

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Milli Savunma Bakanlığı MSB 1.072 personel alımı başvuru şartları nelerdir? MSB personel alımı İŞKUR başvuru ekranı!
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