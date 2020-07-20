Sabah Memurlar: Suç işleyen memurun cezası kesinleşmeden işten çıkartılabilir mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun, devlet memurluğuna alınacaklarda aranan genel şartların sayıldığı 48/A maddesinin 5 inci fıkrasında "Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak..." hükmüne yer verilmiş olup, kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına çarptırılanlar ile verilen hapis cezasının süresine bakılmaksızın affa uğramış olsalar bile yukarıda sayılan nitelikteki suçlardan hüküm giymiş olanların Devlet memuru olamayacakları ifade edilmiştir.

Ayrıca mezkûr Kanunun memurluğun sona ermesini düzenleyen 98 inci maddesinin (b) bendinde; Devlet memurlarının memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya bu şartlardan herhangi birini kaybetmesi durumunda memuriyetinin sona ereceği belirtilmiştir.

Diğer yandan, Danıştay 12 inci Dairesinin 09.12.2005 tarihli ve E:2003/2375, K:2005/4465 sayılı Kararında " … mahkumiyet hükmünün Yargıtay incelemesi aşamasında olması dolayısıyla kesinleşmemesi karşısında 657 sayılı Kanunun 48/A-5 maddesinde belirtilen hükümlü olma şartı gerçekleşmeyen davacı hakkında tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığından aksi yöndeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir. Öte yandan; davacı hakkında 657 sayılı Kanunun 48/A-5 maddesinde belirtilen nitelikte bir mahkumiyet kararının kesinleşmesi halinde ise yeniden görevine son verilmesi yolunda işlem tesis edileceği de açıktır." hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, kasten öldürme" suçundan hakkında "neticeten müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına" karar verilen ve dosyasının temyiz aşamasında incelenmesine devam edildiği belirtilen ilgili hakkında, mahkumiyet kararının kesinleşmemesi ve 657 sayılı Kanunun 48/A-5 maddesinde belirtilen hükümlü olma şartının oluşmaması sebebiyle herhangi bir işlem tesis edilemeyeceği, ilgilinin görevine son verilip verilemeyeceği hususunun ise dosyanın temyizen incelemesi neticesinde verilecek karara istinaden değerlendirilmesi gerekmektedir.

2020 personel alımları! Personel alım başvuru şartları nelerdir? Sürekli işçi alımı yapılacak! Personel alım başvuru şartları nelerdir?