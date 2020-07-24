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Sabah : Amirleri tarafından yazı ile dikkati çekilen memurlar ne yapmalı?

Sabah , kamu personellerinden gelen soruları yanıtlıyor. Devlet memuruna çalıştığı kurumca kurulunca alınan dikkatinin çekilmesi kararının veriliş tarihinden itibaren geçen 5 yıllık sürenin sonunda ilgili personelin başvurusu üzerine ilgili kararın özlük dosyasından silinmesi mümkün mü?

SABAH MEMURLAR
Giriş Tarihi: 24.7.2020 17:23 ABONE OL
Sabah memurlar: Amirleri tarafından yazı ile dikkati çekilen memurlar ne yapmalı?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 133 üncü maddesinde "Disiplin cezaları memurun özlük dosyasına işlenir. Devlet memurluğundan çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan memur uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene, diğer cezaların uygulanmasından 10 sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezaların özlük dosyasından silinmesini isteyebilir.

Memurun yukarıda yazılan süreler içerisindeki davranışları, bu isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse, isteğinin yerine getirilmesine karar verilerek bu karar özlük dosyasına işlenir." Hükmüne yer verilmiştir.

SONUÇ

Bu itibarla, çalıştığı kurum bünyesinde çalışan ilgili personel hakkında alınan dikkat çekme kararının bir disiplin cezası olmayıp, bu tür kurum içi idari kararlar hakkında yapılacak işlemlerin kurumların takdirinde olduğu değerlendirilmektedir.

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Sabah memurlar: Amirleri tarafından yazı ile dikkati çekilen memurlar ne yapmalı?
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