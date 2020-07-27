2020 MSB 1.072 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Bakanlığı MSB personel alımı kura sonuçları açıklandı mı?

MSB işçi alımı kura sonuçları için binlerce vatandaşın heyecanlı bekleyişi başladı. 16 Temmuz'da İŞKUR aracılığı ile başlayan başvurular geçtiğimiz gün sona ererken öte yandan gözler Pazartesi günü gerçekleşecek olan kuralara çevrildi. Bu kapsamda araştırmalar ise hız kazandı. Milli Savunma Bakanlığı, farklı şehirlerde yer alan birliklerde istihdam etmek üzere kadın ve erkek adaylar arasından 1.072 kişilik alım yapacağını duyurmuştu. Peki, 2020 MSB işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? MSB personel alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte detaylar…
Milli Savunma Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada 27 Temmuz Pazartesi günü yapılacak MSB işçi alımı kura çekiminin 10.30'da noter huzurunda gerçekleşeceği duyurulurken sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ise resmi siteden yayınlanacağı bildirildi…
MSB İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruda 1072 işçi alımında kura çekiminin 27 Temmuz 2020 günü yapılacağına yer verildi.
1072 İŞÇİ ALINACAK
Milli Savunma Bakanlığı, farklı şehirlerdeki birliktlerde istihdam etmek üzere kadın ve erkek adaylar arasından KPSS puan şartı aranmadan işçi alımı yapacağını duyurmuştu. 1072 işçi alımı için başvurular İŞKUR aracılığıyla yapılmıştı.
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KURA ÇEKİMİ 27 TEMMUZ 'DA
MSB tarafından yapılan açıklamada 1072 işçi alımı için kura çekiminin 27 Temmuz günü yapılacağına yer verildi. MSB kura duyurusu şu şekilde:
"Kura çekimi, Milli Savunma Bakanlığı Eğitim Merkezi Müdürlüğünde (Emniyet Mahallesi Celal Bayar Bulvarı 77/A Yenimahalle/ANKARA) 27 Temmuz 2020 Pazartesi günü saat 10:30'da noter huzurunda yapılacaktır. Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yayımlanacaktır. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacaktır."