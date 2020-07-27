Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Memurlar Haberleri Haberler Haberleri 2020 MSB 1.072 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Bakanlığı MSB personel alımı kura sonuçları açıklandı mı?

2020 1.072 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? MSB personel alımı kura sonuçları açıklandı mı?

bünyesinde hizmet vermek üzere yapılan işçi alımı kura çekimi için nefesler tutuldu. Binlerce kişinin başvurduğu personel alımlarında şimdi ise kura sonuçları bekleniyor. aracılığı ile yayımlanan duyuruya göre Milli Savunma Bakanlığı bünyesine gerçekleştirilecek olan 1.072 kişilik personel alımı kuraları 27 Temmuz Pazartesi günü gerçekleşecek. Peki, 2020 MSB işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? MSB personel alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 27.7.2020 09:29 Son Güncelleme: 27.7.2020 09:29 ABONE OL
MSB işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Bakanlığı MSB 1.072 personel alımı kura sonuçları açıklandı mı?

işçi alımı kura sonuçları için binlerce vatandaşın heyecanlı bekleyişi başladı. 16 Temmuz'da aracılığı ile başlayan başvurular geçtiğimiz gün sona ererken öte yandan gözler Pazartesi günü gerçekleşecek olan kuralara çevrildi. Bu kapsamda araştırmalar ise hız kazandı. , farklı şehirlerde yer alan birliklerde istihdam etmek üzere kadın ve erkek adaylar arasından 1.072 kişilik alım yapacağını duyurmuştu. Peki, 2020 MSB işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? MSB personel alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte detaylar…

İŞKUR İLE MSB PERSONEL ALIMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? KURALAR NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada 27 Temmuz Pazartesi günü yapılacak MSB işçi alımı kura çekiminin 10.30'da noter huzurunda gerçekleşeceği duyurulurken sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ise resmi siteden yayınlanacağı bildirildi…

MSB işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Bakanlığı MSB 1.072 personel alımı kura sonuçları açıklandı mı?

MSB İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

tarafından yayımlanan duyuruda 1072 işçi alımında kura çekiminin 27 Temmuz 2020 günü yapılacağına yer verildi.

1072 İŞÇİ ALINACAK

Milli Savunma Bakanlığı, farklı şehirlerdeki birliktlerde istihdam etmek üzere kadın ve erkek adaylar arasından KPSS puan şartı aranmadan işçi alımı yapacağını duyurmuştu. 1072 işçi alımı için başvurular aracılığıyla yapılmıştı.

kura sonuçları ile ilgili gelişmeler için tıklayınız

MSB işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Bakanlığı MSB 1.072 personel alımı kura sonuçları açıklandı mı?

KURA ÇEKİMİ 27 TEMMUZ 'DA

tarafından yapılan açıklamada 1072 işçi alımı için kura çekiminin 27 Temmuz günü yapılacağına yer verildi. MSB kura duyurusu şu şekilde:

"Kura çekimi, Eğitim Merkezi Müdürlüğünde (Emniyet Mahallesi Celal Bayar Bulvarı 77/A Yenimahalle/ANKARA) 27 Temmuz 2020 Pazartesi günü saat 10:30'da noter huzurunda yapılacaktır. Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yayımlanacaktır. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacaktır."

ARKADAŞINA GÖNDER
2020 MSB 1.072 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Bakanlığı MSB personel alımı kura sonuçları açıklandı mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA