2020 MSB 1.072 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Bakanlığı MSB personel alımı kura sonuçları açıklandı mı?

MSB işçi alımı kura sonuçları için binlerce vatandaşın heyecanlı bekleyişi başladı. 16 Temmuz'da İŞKUR aracılığı ile başlayan başvurular geçtiğimiz gün sona ererken öte yandan gözler Pazartesi günü gerçekleşecek olan kuralara çevrildi. Bu kapsamda araştırmalar ise hız kazandı. Milli Savunma Bakanlığı, farklı şehirlerde yer alan birliklerde istihdam etmek üzere kadın ve erkek adaylar arasından 1.072 kişilik alım yapacağını duyurmuştu. Peki, 2020 MSB işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? MSB personel alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte detaylar…

İŞKUR İLE MSB PERSONEL ALIMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? KURALAR NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada 27 Temmuz Pazartesi günü yapılacak MSB işçi alımı kura çekiminin 10.30'da noter huzurunda gerçekleşeceği duyurulurken sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ise resmi siteden yayınlanacağı bildirildi…